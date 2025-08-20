الحدود والتجارة والاستثمارات.. تطورات جديدة في العلاقات بين الصين والهند |تفاصيل

اتفقت الهند والصين، يوم الثلاثاء، على استئناف الرحلات الجوية المباشرة وتعزيز تدفقات التجارة والاستثمار، في إطار سعي الجارتين لإعادة بناء العلاقات التي تضررت جراء الاشتباك الحدودي عام 2020.

ويعمل العملاقان الآسيويان بحذر على تعزيز علاقاتهما في ظل السياسة الخارجية المتقلبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث نظّما سلسلة من الزيارات الثنائية رفيعة المستوى، بحسب ما أوردته وكالة رويترز للأنباء.

وأكد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، يوم الثلاثاء، أن "العلاقات المستقرة والبنّاءة بين الهند والصين ستساهم بشكل كبير في السلام والازدهار الإقليمي والعالمي".

وقال رئيس الوزراء الهندي إنه يتطلع إلى لقاء الرئيس الصيني شي جين بينغ في مدينة تيانجين، على هامش قمة قادة منظمة شنغهاي للتعاون، المقرر عقدها في الفترة من 31 أغسطس إلى 1 سبتمبر.

وجاءت تصريحات مودي في الوقت الذي اتفقت فيه دلهي وبكين على استئناف الرحلات الجوية المباشرة والتجارة الحدودية وتسهيل الاستثمارات، إلى جانب إطلاق ثلاث آليات جديدة على الأقل متعلقة بالحدود، وهو ما يشير إلى إحراز تقدم في إعادة بناء العلاقات بعد خمس سنوات من المواجهة الحدودية المتوترة.