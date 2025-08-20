انفراجة تلوح في الأفق.. ترامب: أنتظر نتائج اللقاء المرتقب بين بوتين وزيلينسكي

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أنه ينتظر نتائج اللقاء المرتقب بين نظيريه الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وأوضح الرئيس الأمريكي أن بوتين وزيلينسكي يعملان على ترتيب لقاء بينهما.

ويأتي ذلك بعد لقاء ترامب، أمس الأول الاثنين، في البيت الأبيض مع القادة الأوروبيين لبحث سبل وقف الحرب الروسية الأوكرانية التي اندلعت في فبراير 2022.

وشارك في القمة الأمريكية – الأوروبية عدد من القادة، على رأسهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، ونظيرها البريطاني كير ستارمر، والأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" مارك روته، إلى جانب عدد آخر من القادة.

وأبدى القادة الأوروبيون ترحيبهم بالمباحثات التي أجراها ترامب مع بوتين في قمة ألاسكا الجمعة الماضية، معتبرين أن الضمانات الأمنية التي ستشارك الولايات المتحدة في صياغتها وتنفيذها، من أبرز النتائج الإيجابية للقمة الروسية – الأمريكية.