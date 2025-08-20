قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أهمية الصدق في الإسلام .. تعرف على 5 مراتب له
مروحيات للتحالف الدولي تنفذ عملية إنزال جوي في ريف إدلب شمال غرب سوريا
ابتكار أول لسان اصطناعي في العالم بدقة تتجاوز 87%.. أطباء يوضحون الفوائد والحدود
عقب عودته من الإصابة.. إعلامي يكشف تطورات موقف أحمد حمدي في الزمالك
6 رؤوس مقطوعــــة.. حادث غامض يثير الرعب في المكسيك | تفاصيل
تفاصيل حبس عصابة سرقت لوحات إلكترونية من كابينة شركة اتصالات بمدينة نصر
هشام يكن: تغييرات نظام الدوري أفقدت البطولة بريقها وأضعفت المنافسة | فيديو
تشكيل عصابي .. أمن بور سعيد يكشف لغز السطو على مندوبي شركة دفع إلكتروني وإعادة الأموال
صدمة للجماهير .. الأهلي يدرس الاستغناء عن حسين الشحات دون مقابل
تفاصيل جديدة بشأن قضية الراقصة بديعة الشهيرة بـ «بدعدع وحش الكون»
رمضان السيد: ديانج وبن شرقي لا يستحقان الجلوس على دكة بدلاء الأهلي لهذا السبب
النقل تكشف: خط «الرورو» له مزايا كبرى في نقل الحاصلات الزراعية والخضراوات إلى إيطاليا
مروحيات للتحالف الدولي تنفذ عملية إنزال جوي في ريف إدلب شمال غرب سوريا

حلقت مروحيات تابعة للتحالف الدولي، اليوم الأربعاء في سماء ريف حلب شمال سوريا.

وأفادت فضائية سكاي نيوز عربية، أن مروحيات يعتقد أنها تابعة للتحالف الدولي نفذت عملية إنزال جوي على أحد المنازل في ريف إدلب شمال غربي سوريا.

يأتي ذلك بعد مباحثات إسرائيلية سورية بشأن الأمن في محافظة السويداء، حيث أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" بأن وزير الخارجية أسعد حسن الشيباني التقى، الثلاثاء، في العاصمة الفرنسية باريس، وفدًا إسرائيليًا لمناقشة عدد من الملفات المرتبطة بتعزيز الاستقرار في المنطقة والجنوب السوري.

وأوضحت الوكالة أن المناقشات بين الجانبين تركزت حول خفض التصعيد، وعدم التدخل في الشأن السوري الداخلي، والتوصل إلى تفاهمات تدعم الاستقرار في المنطقة، إضافة إلى مراقبة وقف إطلاق النار في محافظة السويداء، وإعادة تفعيل اتفاق عام 1974.

