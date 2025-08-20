مروحيات للتحالف الدولي تنفذ عملية إنزال جوي في ريف إدلب شمال غرب سوريا

حلقت مروحيات تابعة للتحالف الدولي، اليوم الأربعاء في سماء ريف حلب شمال سوريا.

وأفادت فضائية سكاي نيوز عربية، أن مروحيات يعتقد أنها تابعة للتحالف الدولي نفذت عملية إنزال جوي على أحد المنازل في ريف إدلب شمال غربي سوريا.

يأتي ذلك بعد مباحثات إسرائيلية سورية بشأن الأمن في محافظة السويداء، حيث أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" بأن وزير الخارجية أسعد حسن الشيباني التقى، الثلاثاء، في العاصمة الفرنسية باريس، وفدًا إسرائيليًا لمناقشة عدد من الملفات المرتبطة بتعزيز الاستقرار في المنطقة والجنوب السوري.

وأوضحت الوكالة أن المناقشات بين الجانبين تركزت حول خفض التصعيد، وعدم التدخل في الشأن السوري الداخلي، والتوصل إلى تفاهمات تدعم الاستقرار في المنطقة، إضافة إلى مراقبة وقف إطلاق النار في محافظة السويداء، وإعادة تفعيل اتفاق عام 1974.