فيديو يكشف حيلة عاطل بوضع كلبش لابتزاز أصحاب السيارات في الطالبية|تفاصيل
أهمية الصدق في الإسلام .. تعرف على 5 مراتب له
مروحيات للتحالف الدولي تنفذ عملية إنزال جوي في ريف إدلب شمال غرب سوريا
ابتكار أول لسان اصطناعي في العالم بدقة تتجاوز 87%.. أطباء يوضحون الفوائد والحدود
عقب عودته من الإصابة.. إعلامي يكشف تطورات موقف أحمد حمدي في الزمالك
6 رؤوس مقطوعــــة.. حادث غامض يثير الرعب في المكسيك | تفاصيل
تفاصيل حبس عصابة سرقت لوحات إلكترونية من كابينة شركة اتصالات بمدينة نصر
هشام يكن: تغييرات نظام الدوري أفقدت البطولة بريقها وأضعفت المنافسة | فيديو
تشكيل عصابي .. أمن بور سعيد يكشف لغز السطو على مندوبي شركة دفع إلكتروني وإعادة الأموال
صدمة للجماهير .. الأهلي يدرس الاستغناء عن حسين الشحات دون مقابل
تفاصيل جديدة بشأن قضية الراقصة بديعة الشهيرة بـ «بدعدع وحش الكون»
رمضان السيد: ديانج وبن شرقي لا يستحقان الجلوس على دكة بدلاء الأهلي لهذا السبب
6 رؤوس مقطوعــــة.. حادث غامض يثير الرعب في المكسيك | تفاصيل

تُجري السلطات المكسيكية تحقيقًا في اكتشاف ستة رؤوس بشرية مقطوعة بين ولايتي بويبلا وتلاكسكالا، وفقًا لمكتب المدعي العام في تلاكسكالا.

وأفاد المكتب في بيان عبر منصة إكس أن الرؤوس تعود لرجال، دون تقديم مزيد من التفاصيل حول القضية، وفقا لما أوردته شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية.

تُعدّ جرائم القتل المروعة على يد الجماعات الإجرامية شائعة في المكسيك.

في وقت سابق من هذا العام، اكتشفت السلطات في ولاية سينالوا 20 جثة لرجال مصابين بطلقات نارية - من بينها خمس جثث مقطوعة الرؤوس - على جسر فوق طريق سريع اتحادي.

تقع بويبلا وتلاكسكالا، وهما ولايتان مركزيتان، على بُعد ما يزيد قليلًا عن 100 كيلومتر (62 ميلًا) من مدينة مكسيكو.

ووفقًا للأرقام الرسمية، لا تُعتبر أيٌّ منهما من بين الولايات التي تشهد أعلى مستويات العنف في المكسيك.

تُمثل بويبلا 3.4% من جرائم القتل العمد المسجلة على الصعيد الوطني، والبالغ عددها 14,769 جريمة، من يناير إلى يوليو، بينما تُمثل تلاكسكالا 0.5%.

تُعتبر كلٌّ من بويبلا وتلاكسكالا عمومًا وجهات سفر أكثر أمانًا مقارنةً بالولايات المكسيكية الأخرى، حيث أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تحذيرًا من السفر إلى المدينتين من المستوى الثاني، وهو ثاني أدنى مستوى تحذيري لها.

مع ذلك، تُقرّ السلطات بأنها، نظرًا لموقعها الجغرافي، تواجه مشاكل مثل حركة الجماعات الإجرامية المُتخصصة في تهريب المخدرات والبشر وسرقة الوقود.

في عام 2022، اكتشفت السلطات في بويبلا شاحنةً تقلّ 116 مهاجرًا من جنسيات مختلفة.

إصابات رحمة حسن

رحمة حسن تعلن إصابتها الثانية وتصارح متابعيها بأزمتها بعد الصلع

حب وانتقام ريم والساحر

حب وانتقام.. تفاصيل قصة علاء الساحر وريم رفاعي من الفرح للفضيحة والقبض

