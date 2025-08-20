6 رؤوس مقطوعــــة.. حادث غامض يثير الرعب في المكسيك | تفاصيل

تُجري السلطات المكسيكية تحقيقًا في اكتشاف ستة رؤوس بشرية مقطوعة بين ولايتي بويبلا وتلاكسكالا، وفقًا لمكتب المدعي العام في تلاكسكالا.

وأفاد المكتب في بيان عبر منصة إكس أن الرؤوس تعود لرجال، دون تقديم مزيد من التفاصيل حول القضية، وفقا لما أوردته شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية.

تُعدّ جرائم القتل المروعة على يد الجماعات الإجرامية شائعة في المكسيك.

في وقت سابق من هذا العام، اكتشفت السلطات في ولاية سينالوا 20 جثة لرجال مصابين بطلقات نارية - من بينها خمس جثث مقطوعة الرؤوس - على جسر فوق طريق سريع اتحادي.

تقع بويبلا وتلاكسكالا، وهما ولايتان مركزيتان، على بُعد ما يزيد قليلًا عن 100 كيلومتر (62 ميلًا) من مدينة مكسيكو.

ووفقًا للأرقام الرسمية، لا تُعتبر أيٌّ منهما من بين الولايات التي تشهد أعلى مستويات العنف في المكسيك.

تُمثل بويبلا 3.4% من جرائم القتل العمد المسجلة على الصعيد الوطني، والبالغ عددها 14,769 جريمة، من يناير إلى يوليو، بينما تُمثل تلاكسكالا 0.5%.

تُعتبر كلٌّ من بويبلا وتلاكسكالا عمومًا وجهات سفر أكثر أمانًا مقارنةً بالولايات المكسيكية الأخرى، حيث أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تحذيرًا من السفر إلى المدينتين من المستوى الثاني، وهو ثاني أدنى مستوى تحذيري لها.

مع ذلك، تُقرّ السلطات بأنها، نظرًا لموقعها الجغرافي، تواجه مشاكل مثل حركة الجماعات الإجرامية المُتخصصة في تهريب المخدرات والبشر وسرقة الوقود.

في عام 2022، اكتشفت السلطات في بويبلا شاحنةً تقلّ 116 مهاجرًا من جنسيات مختلفة.