إعادة الرهائن وسراح الأسرى.. المبعوث الأمريكي «ويتكوف» : الحرب في غزة يجب أن تتوقف

أكد المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، اليوم الأربعاء أنه يجب إعادة الرهائن الإسرائيليين الـ20 لذويهم وإطلاق سراح عدد متناسب من الأسرى الفلسطينيين وإعادة بناء غزة.

وأضاف المبعوث الأمريكي في تصريحات لفضائية فوكس نيوز أن الصراع في غزة يجب أن ينتهي بشكل فوري والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يريد عودة كل الرهائن.

وأوضح ويتكوف أنه كانت هناك تنازلات روسية فورية تقريبا خلال الاجتماع الذي عقد في ألاسكا، مشيرا إلى أن واشنطن تقوم بدور الوساطة في الشأن الأوكراني وأعتقد أننا سنكون ناجحين.

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس الثلاثاء، بأن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، ورئيس هيئة الأركان إيال زامير، صدقا رسميا على خطط لاحتلال مدينة غزة، في خطوة تشير إلى تصعيد عسكري كبير محتمل في القطاع خلال الأيام المقبلة.

وقالت قناة "كان" العبرية إن اجتماعا عقد في مقر وزارة الجيش بتل أبيب، بمشاركة كبار الضباط من القيادة الجنوبية وهيئة الأركان، للمصادقة على الخطط العملياتية المتعلقة بقطاع غزة، وعلى رأسها خطة إعادة احتلال المدينة.

وفي سياق متصل، قرر جيش الاحتلال الإسرائيلي تقديم موعد استدعاء نحو 50 ألف جندي من جنود الاحتياط، بحسب ما ذكرته القناة ذاتها.

وبالتزامن مع التطورات العسكرية، كشفت القناة 13 العبرية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عقد اجتماعا مطولا ليلة أمس مع الوفد المفاوض بشأن صفقة تبادل الأسرى، وسط تباين في المواقف داخل الحكومة.