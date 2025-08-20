قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

إيلون ماسك يتراجع عن تأسيس حزب ثالث في أمريكا .. لهذا السبب

ناصر السيد

أفادت صحيفة وول ستريت جورنال يوم الثلاثاء أن الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك، يُبطئ بهدوء خططه لإنشاء حزب سياسي ثالث، وأبلغ حلفاءه أنه يريد التركيز على شركاته، كما أنه متردد في إبعاد الجمهوريين ذوي النفوذ.

وأضافت الصحيفة الأمريكية، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن ماسك يدرس أيضاً استخدام بعض موارده المالية الضخمة لدعم نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس إذا قرر الترشح للرئاسة عام 2028.

وكان ماسك قد أطلق حزبه "أمريكا" في أوائل يوليو، بعد أن وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مشروع قانونه الذي وصفه بأنه "كبير وجميل" لخفض الضرائب والإنفاق.

وقد عارض ماسك مشروع القانون بشدة وضغط ضده، وكتب في منشور على منصة إكس بعد إقراره: "اليوم، أُنشئ حزب أمريكا ليعيد لكم حريتكم".

