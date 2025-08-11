قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نيوزيلندا: ندرس خيار الاعتراف بدولة فلسطين
3 أيام متواصلة.. إجازة المولد النبوي2025 للموظفين
أستراليا: سنعترف بدولة فلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة
علي جمعة: التصوف في عصرنا الحاضر تاه بين الأعداء والأدعياء
وزير الخارجية: نرفض سياسة التجويع والقـ.تل الممنهج للشعب الفلسطيني في غزة
500 جنيه شهريا معاش للمطلقات.. الخطوات والأوراق المطلوبة
حدث ليلا| ارتفاع عدد شهداء غارة الاحتلال على خيمة الصحفيين أمام مستشفى الشفاء إلى سبعة..هبوط أرضي أعلى خط صرف صحي بمحور جامعة السادات.. وائل عبد العزيز: ندمت على دوري فى فيلم ريكلام
بعد إخلاء سبيلها| مفاجأة في التقرير الشامل بحجم المعاملات المالية للبلوجر لوليتا
الإستعانة بمعلمي الحصة لسد أي عجز طارئ بالمدارس في العام الدراسي الجديد
الدولار يواصل تراجعه.. أسعار العملات الأجنبية بمستهل تعاملات الإثنين
حكم قول سيدنا على النبي في الأذان والتشهد خلال الصلاة.. الإفتاء تجيب
رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 11 أغسطس
توك شو

الدفاع الروسية: أسقطنا 32 مسيرة أوكرانية فوق أراضينا خلال الليل

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هاجر ابراهيم

أعلنت الدفاع الروسية، عن سقوط 32 مسيرة أوكرانية فوق أراضيها خلال الليل، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

واستهدفت أوكرانية منشأة صناعية في روسيا عن طريق طائرة بدون طيار، بحسب خبر عاجل ل"سكاي نيوز عربية".

وفي سياق آخر، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الأحد، خلال مؤتمر صحفي من القدس: "خطة السيطرة على مدينة غزة هي أفضل وسيلة لإنهاء الحرب"، مضيفا أن "خطط الهجوم الجديدة على غزة تهدف إلى التعامل مع معقلين متبقيين لحماس"، بحسب " سكاي نيوز عربية".

وأوضح أن "هدفنا ليس احتلال غزة بل تحريرها من حماس"، مؤكدا أن الأخيرة "لديها آلاف المقاتلين في غزة وما زالت تهدد أمن إسرائيل".
 

روسيا القدس الدفاع الروسية مسيرة أوكرانية أوكرانيا

