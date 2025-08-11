الدفاع الروسية: أسقطنا 32 مسيرة أوكرانية فوق أراضينا خلال الليل

أعلنت الدفاع الروسية، عن سقوط 32 مسيرة أوكرانية فوق أراضيها خلال الليل، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

واستهدفت أوكرانية منشأة صناعية في روسيا عن طريق طائرة بدون طيار، بحسب خبر عاجل ل"سكاي نيوز عربية".

وفي سياق آخر، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الأحد، خلال مؤتمر صحفي من القدس: "خطة السيطرة على مدينة غزة هي أفضل وسيلة لإنهاء الحرب"، مضيفا أن "خطط الهجوم الجديدة على غزة تهدف إلى التعامل مع معقلين متبقيين لحماس"، بحسب " سكاي نيوز عربية".

وأوضح أن "هدفنا ليس احتلال غزة بل تحريرها من حماس"، مؤكدا أن الأخيرة "لديها آلاف المقاتلين في غزة وما زالت تهدد أمن إسرائيل".

