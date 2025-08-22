قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

اتصال هاتفي بين وزيري خارجية مصر والمغرب لبحث تعزيز التعاون الثنائي والقضايا الإقليمية والأفريقية

علي صالح

تلقى وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي اليوم الجمعة اتصالاً هاتفيا من السيد ناصر بوريطة وزير الشئون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بالمملكة المغربية الشقيقة، حيث تناول الاتصال سبل تعزيز العلاقات الثنائية في شتى المجالات، والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

أكد الوزيران على عمق الأواصر التاريخية والروابط الأخوية التي تجمع بين مصر والمملكة المغربية الشقيقة، وجددا التزامهما بالارتقاء بمستوى التعاون الثنائي بما يعكس متانة العلاقات بين البلدين الشقيقين، وتطلعهما لتعزيز آليات التشاور السياسي والتعاون الاقتصادي والاستثماري، وتوسيع آفاق التعاون في مختلف المجالات بما في ذلك الثقافية والتعليمية، بما يُلبي تطلعات الشعبين الشقيقين ويعزز من المصالح المشتركة.

كما تبادل الوزيران الرؤى إزاء عدد من القضايا الإقليمية، وفي مقدمتها تطورات القضية الفلسطينية والاوضاع في سوريا ولبنان وليبيا والسودان.

وعلى الصعيد الأفريقي، ناقش الوزيران أهمية مواصلة الجهود المشتركة لتعزيز آليات العمل الأفريقي المشترك، ودور الاتحاد الأفريقي في معالجة قضايا القارة في مجالات السلم والأمن والتنمية، ودعم أجندة الاتحاد ٢٠٦٣  والعمل على تعزيز المصالح الاستراتيجية لدول القارة.

