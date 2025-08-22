عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي يداهمون منزل جون بولتون



أفادت فوكس نيوز بأن عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي داهموا منزل جون بولتون مستشار الأمن القومي السابق لترامب.

وأشارت فوكس نيوز إلى أن عملاء "إف بي أي" كان يبحثون عن وثائق سرية داخل منزل جون بولتون بولاية ماريلاند ضمن تحقيق في تسريب ولم يتم اعتقاله أو احتجازه.

وفي سياق أخر ؛ أكد جون بولتون مستشار الأمن القومي الأمريكي سابقًا، أن ترامب لم يكن لديه الكثير من النجاحات العالمية خلال الـ 100 يوم الأولى من توليه منصبه.

وقال جون بولتون في تصريحات للقاهرة الإخبارية، :" الرسوم الجمركية أثرت سلبيا على شعبية ترامب، وترامب ليس لديه أي منهجية فيما يخص الأمن القومي".

وتابع جون بولتون : الأسواق العالمية اضطربت عقب إعلان ترامب عن الرسوم الجمركية، والأسواق حول العالم شهدت اضطرابا بمجرد الإعلان عن الرسوم الجمركية".

وأكمل جون بولتون: على ترامب جمع الحلفاء لمواجهة الصين، وترامب أعطى الصين فرصة لتظهر أنها أكثر استقرارا من حكومة ترامب".

ولفت جون بولتون: ترامب يقول أمور ولا يلتزم بها بعد ذلك، وجزء كبير من مؤيدي ترامب أصبحوا غير راضين عنه".

وتابع جون بولتون: ترامب لم ينجح في إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية خلال 24 ساعة كما وعد، ومن الممكن أن يتمكن ترامب تحقيق تقدم بشأن المفاوضات مع إيران".