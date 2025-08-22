قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الملك المصري يتربع على العرش.. ليفربول يحتفي بـ محمد صلاح
رغم رفض أمريكا وإسرائيل.. فرنسا والسعودية تطلقان مبادرة أممية لإحياء حل الدولتين
تعليق الرحلات الجوية من مطار بغداد الدولي إلى الجمهورية الإيرانية
تراجع جديد في أسعار الدواجن اليوم الجمعة بالأسواق
ترامب يهاجم بايدن: أوكرانيا بلا فرصة للفوز على روسيا والحل في المفاوضاتلمروحة
الفصائل الفلسطينية تنفي تسليم السلاح وتربطه بحق العودة ومواجهة الاحتلال
اتصل تلحقك في أي وقت .. سيارة الإغاثة المرورية على الطرق الصحراوية
عاصفة ضد إسرائيل .. دول أوروبية وعربية تستدعي سفراء تل أبيب احتجاجًا على خطط الاستيطان
لا يراعي حرمة للدين ولا للإنسان.. الأزهر يدين الهجوم الإرهابي على مسجد بنيجيريا
توك شو| الوزير: استمرار التعاون والتوافق بين مصر والسعودية مكسب كبير للمنطقة.. والأرصاد تحذر من طقس السبت والأحد
رسالة للإدارة الأمريكية.. نتنياهو: السيطرة على غزة الخيار الأخير حال فشل المحادثات
منا مصرفش على البيت وانتي تجيبي مكياج | تعليق مثير لأشرف عطية على الهواء
أخبار العالم

رغم رفض أمريكا وإسرائيل.. فرنسا والسعودية تطلقان مبادرة أممية لإحياء حل الدولتين

ماكرون
ماكرون
القسم الخارجي

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عبر منصة "إكس" أن فرنسا والمملكة العربية السعودية ستتعاونان رسميًا في مؤتمر حول "حل الدولتين"، المقرر عقده في نيويورك على هامش اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل، وفقا لحسابه الشخصي على موقع X.

يأتي هذا الإعلان في ظل توتر دبلوماسي مع إسرائيل والولايات المتحدة، اللتين عبّرتا عن رفضهما لتلك الخطوة. فقد اعتبرت واشنطن أن الاعتراف أحادي الجانب بدولة فلسطينية يهدد عملية السلام، بينما وصفته إسرائيل بأنه مكافأة للحركات المسلحة، حسب رويترز.

لكن من منظور باريس، يشكل هذا المؤتمر محاولة جادة لاستعادة الزخم نحو حل الدولتين، الذي يعتبره ماكرون “الطريق الوحيد المصدّق عليه للمضي قدماً، لأجل عائلات الرهائن، الإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء”، وفقا لـ ذا ناشيونال.

سبق إعلان ماكرون اجتماع دولي عُقد في يوليو المنصرم برعاية الأمم المتحدة في نيويورك، شاركت فيه فرنسا والسعودية إلى جانب وفود أخرى. هذا المؤتمر أنتج "إعلان نيويورك"، الذي يتضمن خطة انتقالية مدتها 15 شهراً لتأسيس دولة فلسطينية ديموقراطية ومستقلة، بالإضافة إلى تكليف لجنة مشتركة (برئاسة فرنسا والمملكة العربية السعودية) بالإشراف على تنفيذ الالتزامات، حسب ذا جارديان البريطانية.

على الرغم من المقاطعة من قبل إسرائيل والولايات المتحدة، اجتمعت حوالي 160 دولة في المؤتمر الأخير، وصوّت 125 منها لصالح إطار "حل الدولتين" كمسار عملي لتحقيق السلام. كما أعلنت العديد من الدول الغربية – ككندا وبريطانيا – عن اعتزامها الاعتراف بفلسطين كدولة بحلول سبتمبر، في امتداد للمبادرة التي قادتها فرنسا، حسب وكالة اسوشيتدبرس

يرى محللون أن إعلان الاعتراف الفرنسي بفلسطين خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة يشكل تحركًا تكتيكيًا لكسب الزخم الدولي، وضغطًا نحو إصلاحات داخل السلطة الفلسطينية، فضلاً عن رد رمزي على التوسع الاستيطاني الإسرائيلي ومحاولات ضم الضفة الغربية، وفقا لصحيفة واشنطن بوست

تُبرز هذه التحركات التزام باريس والرياض المرتفع نحو إعادة إحياء حل الدولتين بعد فترة من الجمود. يبدو أن الإعلان المرتقب لاعتراف فرنسا بفلسطين في سبتمبر سيشكل محركًا قويًا على الساحة الدولية، خصوصًا في ظل دعم عدد متزايد من الدول وتمسكها بالحل السياسي والاستقرار في المنطقة.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون فرنسا المملكة العربية السعودية

