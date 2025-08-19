قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عرض فرنسي لخطف نجم الأهلي .. واللاعب يوجه صدمة للإدارة .. ماذا حدث؟
حبس وغرامة.. عقوبات رادعة تواجه بلوجر جديدة بسبب فيديوهات إثارة الغرائز
مدمنة مخدرات وفيديوهاتي للإثارة والفلوس | اعترافات صادمة لـ بديعة
كايا كالاس: لا يمكن الوثوق ببوتين .. وسنواصل دعم أوكرانيا بضمانات أمنية صارمة
مصر إنجازاتها كبيرة بها | رئيس الأعلى للإعلام: ضرورة الاهتمام بالألعاب الفردية النزال
المعاهد الأزهرية يعلن مواعيد امتحانات الطلاب العائدين من الخارج
تحرك جديد لسعر الذهب مساء اليوم 19-8-2025
المصيفين بهذه الشواطئ .. انتظروا أمطارا غدا وتجنبوا أنشطة البحر | الطقس
إسرائيل تصادق على ميزانية إضافية بـ 30.8 مليار شيكل لتمويل نفقات الحرب
الكليات والمعاهد المتاحة لطلاب الدبلومات الفنية 2025 لنظامي الثلاث والخمس سنوات
أصوات تتسابق في رحاب القرآن .. لقطات خاصة من مسابقة دولة التلاوة بمسجد عمرو بن العاص
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

نتنياهو لـ ماكرون: مهاجمة إسرائيل والاعتراف بالدولة الفلسطينية زادا من معاداة السامية

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

وجه رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، رسالة شديدة اللهجة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أعرب فيها عن رفضه لما وصفه بـ"النهج المنحاز" الذي تنتهجه باريس تجاه الصراع في غزة، محذرًا من أن الاعتراف بدولة فلسطينية، إلى جانب التصريحات الفرنسية الأخيرة، زادا من موجة معاداة السامية حول العالم.

وقال نتنياهو في رسالته بحسب وسائل الإعلام العبرية، إن "هذه ليست دبلوماسية - هذا استرضاء؛ التصريحات جعلت حماس تصر على موقفها".

وأكد نتنياهو، مساء اليوم، أن سياسة إسرائيل تجاه ملف الأسرى الإسرائيليين والمفقودين "ثابتة ولم تتغير"، مشددا على رفض المقترح الأخير الذي وافقت عليه حركة حماس بشأن التهدئة في غزة.

وقال مكتب نتنياهو، حسب ما نقلته هيئة البث الإسرائيلية، إن "إسرائيل تطالب بالإفراج عن الخمسين مختطفا دفعة واحدة، وفقا للمبادئ التي تم تحديدها مسبقا"، مضيفًا أن "الحديث عن مراحل أو تنازلات مرفوض، ولن يتم ترك أي مختطف خلفنا".

وفي تعليقه على رد حماس على المقترح الأخير المطروح، قال نتنياهو: "نقول لا لهذا المقترح، وسنواصل عملياتنا العسكرية حتى تحقيق أهدافنا بالكامل".

وأضاف: "نحن الآن في مرحلة الإخضاع النهائية لحماس".

حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاعتراف بدولة فلسطينية معاداة السامية حماس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة في تقرير المعمل الكيماوي في وفاة طفل بعد تناوله 3 أكياس «إندومي»

بعد التحليل.. مفاجأة في تقرير المعمل الكيماوي حول وفاة طفل النودلز بالمرج

صرف مرتبات أغسطس2025

المالية تستعد.. صرف مرتبات أغسطس2025 بالزيادة الرسمية

حبيبية الشماع وسائق النقل الذكي

بـ100 مليون جنيه.. حبيبة الشماع بعد وفاتها تعود لساحة القضاء من جديد

هدير عبد الرازق

فضيحة أم فبركة؟.. هدير عبد الرازق في قلب عاصفة فيديو خادش للحياء مسرب مع أوتاكا

صورة اللاعبة

تطورات جديدة بقضية لاعبة الجودو بنادي سموحة.. وشقيقها يفتح النار على رواد السوشيال ميديا | ما القصة؟

البلوجر بطه ضياء

البلوجر بطة بعد ضبطها: لقبي صديقة الطلبة ومشاهد الأفلام المثيرة بفلوس

حريق الأهلي

حريق بالنادي الأهلي بمدينة نصر.. وفرق إطفاء القاهرة تحاول السيطرة عليه

صورة أرشيفية

الأرصاد: كتلة هوائية صحراوية تضرب البلاد والحرارة تصل إلى 44 درجة

ترشيحاتنا

من فعاليات ترقيع الاتفاق

لتعزيز تعليم الموسيقى.. تزويد 100 مدرسة حكومية بآلات موسيقية

نقابة الصحفيين

نتيجة مسابقة جوائز الصحافة المصرية.. دورة محمود عوض 2025

على غنيم

غرفة السلع السياحية تعلن تأسيس إدارة خدمة الأعضاء والمستثمرين

بالصور

قافلة طبية بقرية منشأة رضوان تخدم 180 حالة مرضية بالشرقية .. صور

قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية

أخطاء شائعة في تربية الأطفال تدمّر حياتهم العاطفية مستقبلًا .. خبير يحذّر | خاص

أخطاء تربوية تترك آثار على الصحة العاطفية والنفسية للطفل
أخطاء تربوية تترك آثار على الصحة العاطفية والنفسية للطفل
أخطاء تربوية تترك آثار على الصحة العاطفية والنفسية للطفل

فضيحة أم فبركة؟.. هدير عبد الرازق في قلب عاصفة فيديو خادش للحياء مسرب مع أوتاكا

هدير عبد الرازق
هدير عبد الرازق
هدير عبد الرازق

محافظ الشرقية يتفقد مجمع المصالح الحكومية والإدارة التعليمية بديرب نجم

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

ساندي صلاح

تهديدات بعد فضح المتحرش.. ضحية أتوبيس عام تصر على حقها القانوني

فتاة حبست نفسها 25 سنة

25 عامًا في عزلة.. قصة سيدة جزائرية حبست نفسها بسبب رسوب في البكالوريا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

المزيد