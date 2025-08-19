نتنياهو لـ ماكرون: مهاجمة إسرائيل والاعتراف بالدولة الفلسطينية زادا من معاداة السامية

وجه رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، رسالة شديدة اللهجة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أعرب فيها عن رفضه لما وصفه بـ"النهج المنحاز" الذي تنتهجه باريس تجاه الصراع في غزة، محذرًا من أن الاعتراف بدولة فلسطينية، إلى جانب التصريحات الفرنسية الأخيرة، زادا من موجة معاداة السامية حول العالم.

وقال نتنياهو في رسالته بحسب وسائل الإعلام العبرية، إن "هذه ليست دبلوماسية - هذا استرضاء؛ التصريحات جعلت حماس تصر على موقفها".

وأكد نتنياهو، مساء اليوم، أن سياسة إسرائيل تجاه ملف الأسرى الإسرائيليين والمفقودين "ثابتة ولم تتغير"، مشددا على رفض المقترح الأخير الذي وافقت عليه حركة حماس بشأن التهدئة في غزة.

وقال مكتب نتنياهو، حسب ما نقلته هيئة البث الإسرائيلية، إن "إسرائيل تطالب بالإفراج عن الخمسين مختطفا دفعة واحدة، وفقا للمبادئ التي تم تحديدها مسبقا"، مضيفًا أن "الحديث عن مراحل أو تنازلات مرفوض، ولن يتم ترك أي مختطف خلفنا".

وفي تعليقه على رد حماس على المقترح الأخير المطروح، قال نتنياهو: "نقول لا لهذا المقترح، وسنواصل عملياتنا العسكرية حتى تحقيق أهدافنا بالكامل".

وأضاف: "نحن الآن في مرحلة الإخضاع النهائية لحماس".