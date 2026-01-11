أرامكو السعودية تطلق منتجها الجديد "بنزين 98" وأسهمها ترتفع بأكثر من 1.4%

دشنت شركة أرامكو السعودية مع مطلع شهر يناير 2026 منتجها الجديد "بنزين 98"، المصمم خصيصا للمركبات ذات الأداء العالي التي تتطلب وقودا يتمتع بكفاءة احتراق فائقة.

وحددت الشركة سعر اللتر الواحد من المنتج الجديد بـ 2.88 ريال، شاملًا ضريبة القيمة المضافة، ليصبح خيارا متاحا للمستهلكين الراغبين في تعزيز أداء محركات مركباتهم المتطورة.

ويشهد سهم أرامكو في تداولات سوق الأسهم السعودية "تاسي" اليوم ارتفاعا، حيث يتداول حاليا عند 23.98 ريال، صعودا بنسبة 1.4% في جلسة اليوم، وهي الجلسة الصاعدة الرابعة على التوالي، ما رفع السهم من قاع 23 ريال إلى قرابة 24 ريال، مع توقعات بمزيد من الارتفاع نتيجة فتح البورصة السعودية للمتداولين الأجانب اعتبارًا من فبراير المقبل.

واعتمدت أرامكو استراتيجية توزيع واسعة تشمل نحو 130 محطة وقود مؤهلة، لضمان توافر المنتج في المناطق الحيوية ذات الكثافة المرورية العالية، وتركز التغطية بشكل أساسي في المدن الرئيسية بالمملكة، وعلى رأسها الرياض، جدة، والدمام، حيث تم اختيار المواقع بعناية لتسهيل وصول أصحاب السيارات الرياضية والفاخرة إلى هذا النوع من الوقود.