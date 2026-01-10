لأول مرة..فتاة التجمع تكشف تفاصيل محاولة اختطافها وهتك عرضها

تحدثت نبيلة عوض، المعروفة إعلاميًا بـ "فتاة التجمع"، عن تفاصيل تعرضها لمحاولة اختطاف وهتك عرض على يد سائق أوبر، والذي تم الحكم فيها بالسجن 15 سنة.

وقالت خلال أول ظهور لها مع الإعلامية رضوى الشربيني في برنامج "هي وبس"، على قناة "دي إم سي": "قبل عام ونصف، طلبت سيارة عبر تطبيق أوبر، وأثناء الرحلة توقف السائق بحجة شرب المياه من شنطة السيارة.

واسترسلت: "حسيت بالخطر، ففتحت الباب وهربت من السيارة بأسرع ما يمكن".

وأضافت:" مجموعة من سائقي سيارات النقل العام لاحظوا الموقف وتدخلوا فورًا، مما أجبر السائق على الهرب وترك السيارة مفتوحة.

وأوضحت: "كانوا منقذي في غاية الإنسانية، غطوني ببطانية وساعدوني على استقلال سيارة أخرى حتى أصل إلى المستشفى".

وعن الإجراءات القانونية، أكدت أنها حررت محضرا رسميا على الفور، وتم التحقيق في الواقعة، ليصدر حكم بالسجن 15 سنة ضد المتهم من أول جلسة، متابعة: "حسيت إن حقي رجع ومكنش ينفع تتأخر أكتر من كده".

وشددت على أن قصتها رسالة لكل فتاة تواجه مواقف مشابهة، مؤكدة أن الصمت لا يحمي الحقوق، وأن الإبلاغ الفوري والتمسك بالقانون هو السبيل الوحيد لاسترداد الحق واستعادة الثقة بالعدالة.