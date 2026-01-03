رفض طعن سائق أوبر المتهم في قضية فتاة التجمع علي حكم حبسه

رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من سائق أوبر المتهم في قضية “فتاة التجمع” لاتهامه بهتك عرض وخطف نبيلة عوض، المعروفة إعلاميًا بالحادثة الشهيرة، وأيدت حكم السجن المشدد 15 عامًا الصادر ضده.

كانت محكمة مستأنف جنايات مدينة نصر قد سبق وقررت رفض الاستئناف المُقدم من المتهم، مؤكدة حكم السجن المشدد 15 سنة.

ووفقًا لأمر الإحالة، نُسب إلى المتهم قيامه باصطحاب المجني عليها خلال رحلة توصيل، ثم الاعتداء عليها تحت التهديد، وهو ما ثبت للمحكمة من خلال التحقيقات والأدلة المقدمة، بما في ذلك التقارير الطبية وأقوال الشهود.

كان دفاع المتهم قد طعن على الحكم أمام محكمة النقض، متمسكًا ببراءة موكله، إلا أن المحكمة رفضت الطعن وأيدت الحكم الصادر، ليُسدل الستار على القضية بحكم نهائي واجب النفاذ.