شاهد.. الحماية المدنية بالغربية تخمد نيران حريق شقة سكنية بطنطا

تمكنت قوات الحماية المدنية بالغربية منذ قليل من إخماد نيران حريق هائل بشقة سكنية إثر ماس كهربائي مفاجىء وتم الدفع ب3 سيارات مطافىء لاخماده بمنطقة ميدان المحطه بمدينة طنطا دون وقوع إصابات وخسائر بشرية وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تفاصيل الواقعة



وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة أول طنطا يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول واقعة اشتعال النيران بشقة سكنية بمنطقة ميدان المحطه بنطاق دائرة القسم.

تحرك أمني عاجل



كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.

إخماد الحريق



كما تم الدفع بسيارات المطافىء مدعوم بقوات الحماية المدنية.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

https://youtube.com/shorts/7uEo8kSP-xs