حوادث

لا تربطهما علاقة زواج.. كواليس التحقيقات في واقعة العثور على جثماني شاب وفتاة بالتجمع

جثة
جثة
رامي المهدي

تباشر نيابة القاهرة الجديدة، تحقيقاتها في واقعة العثور على جثماني شاب وفتاة داخل شقة سكنية بمنطقة التجمع الأول.

وكشفت التحقيقات الأولية، أن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة عثرت على جثماني شاب وفتاة داخل شقة سكنية بمنطقة التجمع الأول، وذلك في أعقاب بلاغ ورد إلى غرفة عمليات النجدة يفيد بالعثور عليهما في ظروف غامضة.

وعلى الفور، انتقلت قوة من رجال الشرطة إلى محل البلاغ، حيث جرى فرض كردون أمني حول الشقة، وإجراء المعاينة الأولية لمسرح الواقعة، قبل نقل الجثمانين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

لا تربطهما علاقة زواج

وأفادت التحريات المبدئية بأن المتوفيين لا تربطهما علاقة زواج، كما أسفر الفحص الظاهري عن العثور على آثار لمواد يُشتبه في كونها مخدرة داخل الشقة وبجوار الجثمانين، دون وجود إصابات ظاهرية تشير إلى اعتداء جنائي.

وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات الواقعة، من خلال فحص علاقات المتوفيين وتحركاتهما خلال الساعات الأخيرة، إلى جانب انتظار تقرير الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة بشكل قاطع، وبيان ما إذا كانت هناك شبهة جنائية من عدمه.

القاهرة الجديدة التجمع التجمع الأول منطقة التجمع الأول الأجهزة الأمنية مديرية أمن القاهرة

