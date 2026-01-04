قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي يوفد مندوبًا لطائفة الأقباط الإنجيلية للتهنئة بعيد الميلاد المجيد
حسام حسن: صلاح أفضل لاعب فى العالم ويمتلك عقلية مختلفة.. فيديو
رقابة صارمة.. وزير الزراعة: سنضرب بيد من حديد على المتلاعبين بالأسمدة
تأكيدا لـ صدى البلد.. جومانا مراد تبدأ تصوير مسلسلها الجديد مع المخرج سعد هنداوي
أهلاوي أم زملكاوي.. آسر ياسين يكشف انتماءه الكروي
البابا تواضروس يستقبل رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى والنائب العام للتهنئة بعيد الميلاد المجيد
حسام حسن يكشف تفاصيل إصابة مصطفى محمد قبل لقاء بنين.. فيديو
خريطة الأمان وقت الأمطار.. الأرصاد تكشف عن مناطق تنجو من الطقس السىء
من التعارف إلى الاحتيال.. كيف يخطط مجرمو الإنترنت لسرقة الضحية خلال 7 أيام ؟
رئيس «كهرباء القناة»: وفرنا 6 ملايين جنيه سنويًا بفضل مركز الطباعة واسترد تكلفته في 14 شهراً ونستهدف خفض نسبة الفقد لـ5.1%
السيطرة على تسرب غاز بخط مواد بترولية في أسيوط
أسعار الدولار اليوم الأحد في ختام التعاملات
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

التصريح بدفن جثة طالب لقى مصرعه على يد صديقه ببنها

إبراهيم الهواري

صرحت نيابة مركز بنها بمحافظة القليوبية، بدفن جثة طالب، لقي مصرعا على يد صديقه بعدما استدرجه من منزله لأحد المنازل تحت الإنشاء بمنطقة الرملة دائرة مركز بنها، وتخلص منه بجرح ذبحي بالعنق باستخدام سلاح أبيض سكين، وذلك بعد انتهاء أعمال الطب الشرعي بتشريح الجثمان لبيان سبب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.


وشهدت منطقة الرملة التابعة لمركز بنها بمحافظة القليوبية، مصرع طالب بالصف الثالث الثانوي، علي يد صديقه، بالطابق الرابع داخل مبني تحت الإنشاء، جرى نقل الجثة لمشرحة مستشفي بنها التعليمي، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، وتمكن ضباط مباحث مركز شرطة بنها من ضبط المتهم، وتحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثمان لبيان سبب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.
فيما كشفت التحقيقات أن المجني عليه، يدعى محمد ياسر، طالب بالصف الثالث الثانوي، قد استدرجه المتهم إلى منزل تحت الإنشاء في الساعة 12 منتصف الليل أمس، وأنهى حياته مستخدم سلاح أبيض عثر عليه بجانب الجثمان.

تفاصيل الواقعة

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية قد تلقت إخطارا من المقدم أحمد ربيع رئيس مباحث مركز شرطة بنها، يفيد بورود بلاغ بمقتل شاب بقرية الرملةبمنزل تحت الإنشاء  وعلى الفور انتقلت قوة من مباحث المركز لمكان الواقعة.
وكشفت التحريات أن المجني عليه يدعى محمد ي. م. ن، 17 عام، طالب بالصف الثالث الثانوي، مقيم بقرية ميت العطار دائرة مركز بنها، وأن المتهم صديقه ويدعى محمود ا، حيث قام باستدراج المجني عليه إلى مبنى تحت الإنشاء، وأنهى حياته بطعنة نافذة في الرقبة، بسبب خلافات سابقة بينهما.
وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت قوة من المباحث بقيادة الرائد محمد صلاح والنقيب عمرو طاحون والنقيب محمد رمضان، معاوني رئيس المباحث، من ضبط المتهم، وبإرشاده تم ضبط السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة.

القليوبية ميت العطار طالب ثانوى بنها قاتل صديقه

