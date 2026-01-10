«الأوقاف»: تنفيذ قوافل دعوية ضمن «صحح مفاهيمك» لنشر الوعي وترسيخ القيم الأخلاقية

قال الدكتور أسامة رسلان، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، إن القوافل الدعوية التي تنفذها الوزارة تأتي في إطار مبادرة «صحح مفاهيمك»، تركز على عنوان «القدوة الصالحة ودورها في مكافحة الغش»، موضحًا أن ترسيخ القيم الأخلاقية في نفوس الناس يبدأ بتقديم القدوة العملية، مؤكدًا أن من يسعى لغرس قيمة ما في المجتمع لا بد أن يطبقها أولًا.

وأشار خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح» على قناة «Extra News»، إلى أن الوزارة لا تنتظر قدوم المواطنين إلى المساجد فقط، بل تتحرك إليهم في أماكن وجودهم، بأسلوب منضبط ومؤسسي، مبينا أن تحركات القوافل الدعوية تستند إلى بروتوكولات تعاون رسمية مع عدد من الوزارات والمؤسسات، حيث تنتقل إلى مراكز الشباب بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، كما تمتد إلى المدارس والجامعات وقصور الثقافة في إطار تنسيق مشترك مع الجهات المعنية.

وأكد على أهمية تنوع التخصصات داخل القوافل الدعوية، لافتًا إلى أن قضية الغش لا تقتصر على غش الامتحانات فقط كما يظن البعض، بل تشمل صورًا أوسع مثل الغش في المعاملة، والتعدي على ممتلكات الآخرين، وخداع المشاعر، إلى جانب الغش التجاري وغيره من السلوكيات السلبية التي تحتاج إلى توعية شامل، موضحًا أن القوافل تنشط بشكل مكثف خلال النصف الثاني من شهر يناير، بالتزامن مع إجازة نصف العام الدراسي.

وأوضح أن اختيار أماكن القوافل يتم بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة، بناءً على الكثافات العددية وبعض التحديات السلوكية في مناطق معينة، مثل المناطق التي تنتشر فيها الهجرة غير الشرعية، أو حرمان الفتيات من الميراث، أو بعض المناطق السياحية التي تشهد سوء معاملة للسائحين، مشيرًا إلى مشاركة عدد كبير من الأئمة والواعظات، مع الاستعانة بتخصصات أخرى عند الحاجة، بالتنسيق مع المؤسسات الشريكة.

