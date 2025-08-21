أمريكا والاتحاد الأوروبي .. الخبز المصري يعبر الحدود إلى الأسواق العالمية

تتمتع المنتجات المصرية بسمعة مرموقة في الأسواق الدولية، حيث رسّخت مكانتها في مختلف القطاعات التصديرية، غير أن المشهد التجاري شهد في الآونة الأخيرة نقلة نوعية غير تقليدية، بعد انتشار واسع لمقاطع فيديو توثّق وصول الخبز البلدي المصري إلى رفوف المتاجر الأمريكية، ليحمل معه ثقافة وهوية تمتد جذورها إلى أعماق التاريخ.

تجربة جديدة لشباب مصريين

في مبادرة مبتكرة لاقت رواجًا كبيرًا على وسائل التواصل الاجتماعي، تمكن عدد من الشباب المصري من تصدير الخبز البلدي مجمّدًا إلى الولايات المتحدة، ويُباع الرغيف الواحد هناك بسعر يصل إلى نصف دولار تقريبًا، أي ما يعادل نحو 25 جنيهًا مصريًا، بحسب ما أظهرته أسعار بعض المتاجر.

الخبز المصري في "ترايدر جوز"

سلسلة المتاجر الأمريكية الشهيرة Trader Joe’s وضعت الخبز البلدي المصري إلى جوار مخبوزات عالمية مثل الكرواسون والتوست والباتيه، وسرعان ما أصبح نجم الأرفف، إذ ينفد بالكامل خلال أقل من ساعة يوميًا، وفق شهادات لمصريين مقيمين في الولايات المتحدة، ويؤكد هذا الإقبال مكانة الرغيف المصري الذي يعود تاريخه إلى آلاف السنين منذ عهد الفراعنة، حين كان أول خبز مخمّر في العالم ورمزًا للحياة والتكافل الاجتماعي في الثقافة المصرية.

مطابقة للمعايير العالمية

وبحسب الموقع الإلكتروني للسلسلة، فإن المتجر يعتمد على مورد رئيسي من القاهرة لتوفير الخبز البلدي، كما أوضحت مصادر حكومية أن جميع المخبوزات والمنتجات الغذائية المصدّرة تمر عبر هيئة سلامة الغذاء المصرية، لتتوافق مع المواصفات الدولية، ما يفتح أمامها أبواب الأسواق الكبرى مثل أوروبا والولايات المتحدة.

صادرات الصناعات الغذائية المصرية

تُظهر البيانات الرسمية أن صادرات الصناعات الغذائية المصرية حققت خلال النصف الأول من عام 2025 قفزة قياسية، حيث بلغت 3.365 مليار دولار، وهو أعلى رقم نصف سنوي في تاريخ القطاع، بزيادة 182 مليون دولار عن نفس الفترة من عام 2024 بنسبة نمو 6%.

الأسواق المستوردة الرئيسية

الدول العربية

تصدرت قائمة المستوردين بقيمة 1.577 مليار دولار، أي 47% من إجمالي الصادرات، رغم تراجع طفيف بنسبة 4%.

الاتحاد الأوروبي

جاء في المرتبة الثانية بقيمة 715 مليون دولار، بنسبة نمو 2% وتمثل 21% من الإجمالي.

إفريقيا غير العربية

سجلت صادرات بقيمة 249 مليون دولار، بنسبة نمو 9% وتمثل 7% من الإجمالي.

الولايات المتحدة الأمريكية

استحوذت على صادرات غذائية مصرية بقيمة 230 مليون دولار، محققة نموًا لافتًا بنسبة 47% وتمثل 7% من الإجمالي.

بقية المجموعات الدولية

حققت صادرات بقيمة 585 مليون دولار، بنسبة نمو 29% وتمثل 18% من الإجمالي.