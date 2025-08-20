مشروع ممر السخنة – الإسكندرية اللوجيستي.. شريان جديد للتنمية في مصر

أشارت وزارة النقل إلى أن العمل يتقدم بخطوات سريعة في مشروع إنشاء وتنفيذ خط السكة الحديد (الروبيكي/ العاشر من رمضان/ بلبيس) بطول 63.5 كم، وذلك ضمن تنفيذ ممر السخنة – الإسكندرية اللوجيستي.

وتشمل الأعمال الجارية إنشاء الجسور، تركيب القضبان، وإنشاء محطات الركاب والبضائع بواسطة شركات مصرية وطنية واستشاريين محليين متخصصين.

الربط بين الموانئ البحرية والجافة

يساهم المشروع في ربط الميناء الجاف والمنطقة اللوجستية بالعاشر من رمضان بشبكة السكك الحديدية، مما يضمن اتصالاً مباشراً بالموانئ البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط، مثل موانئ السخنة، الأدبية، بورسعيد، دمياط، الإسكندرية، والدخيلة، كما سيتم ربط الميناء الجاف بالعاشر بالميناء الجاف المخطط بجوار محطة العاصمة الإدارية للقطار الكهربائي السريع عبر الطريق الدائري الإقليمي، بما يتيح نقل البضائع إلى مختلف أنحاء الجمهورية.

دعم المنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان

ستشهد المنطقة الصناعية بالعاشر – والتي تعد من أكبر قلاع الصناعة في مصر والشرق الأوسط – طفرة في حركة البضائع بفضل تشغيل هذا الخط، فالمشروع سيعزز الربط بين الموانئ والمناطق الصناعية الرئيسية، مما يساهم في تعظيم حركة الحاويات وتقليل تكدس الموانئ، بالإضافة إلى رفع كفاءة نقل المواد الخام والمنتجات إلى الأسواق المحلية والخارجية.

خدمة الركاب وتسهيل التنقل

لن يقتصر دور الخط على نقل البضائع فقط، بل سيساهم كذلك في خدمة الركاب، حيث إن نحو 90% من العاملين بالمنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان قادمون من مدينة بلبيس، ويعتمدون حالياً على وسائل نقل خاصة، تشغيل الخط سيُسهل حركة هؤلاء العاملين ويقلل الضغط على وسائل النقل الخاصة والأتوبيسات، وهو ما ينعكس على خفض الازدحام المروري.

الأبعاد البيئية والاقتصادية للمشروع

يمثل المشروع خطوة مهمة نحو تحقيق النقل الأخضر، إذ يسهم في تقليل استهلاك الوقود، خفض الانبعاثات الكربونية، تقليل الحوادث، وتخفيف تكلفة صيانة الطرق، كما يحقق تكاملاً بين شبكة السكك الحديدية والموانئ البحرية والجافة والمناطق اللوجستية، الأمر الذي يعزز العائد الاقتصادي القومي ويدعم تنافسية الصادرات المصرية.

توجيهات القيادة السياسية

وجّه الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، بدراسة إقامة رصيف شحن على خط العاشر/بلبيس بمنتصف المنطقة الصناعية بالعاشر لتسهيل عمليات النقل إلى موانئ التصدير ومناطق الاستهلاك، ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يؤكد دائماً أن النقل هو الشريان الرئيسي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في إطار بناء الجمهورية الجديدة.

الممرات اللوجستية: مصر مركزاً للتجارة العالمية

تعمل وزارة النقل حالياً على إنشاء 7 ممرات لوجستية دولية متكاملة، تربط بين مناطق الإنتاج الصناعي والزراعي والتعديني والخدمي بالموانئ البحرية والجافة عبر وسائل نقل سريعة وآمنة وصديقة للبيئة، وبهذا تتحقق الرؤية الاستراتيجية بجعل مصر مركزاً عالمياً للتجارة واللوجستيات.