بالصور

الخبز الأبيض غذاء شائع بمخاطر صحية صادمة |تعرف عليها

الخبز الابيض غذاء شائع بمخاطر صحية صادمة |تعرف عليها
الخبز الابيض غذاء شائع بمخاطر صحية صادمة |تعرف عليها
رنا عصمت

الخبز الأبيض يصنع من القمح منزوع القشرة أي لا يحتوي على ألياف تعزز من الشعور بالشبع، مؤكدا أن تناول الخبز الأبيض يعمل على زيادة نسبة الأنسولين في الجسم ويزيد من وزن الجسم لاحتوائه على نسبة عالية من السعرات الحرارية.

و يسبب تناول الخبز الابيض بعض الاضرار الصحية، نقدمها لك وفقا لموقع ميرور.

اضرار الخبز الابيض..

1-زيادة الوزن

الخبز الأبيض مرتفع للغاية في مؤشر نسبة السكر في الدم. ويجب على المرء أن يلاحظ أن تناول الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المرتفع (GI) يمكن أن يزيد الجوع بشكل فعال ويؤدي أيضًا إلى الإفراط في تناول الطعام، وبالتالي، يمكن أن يصاب المرء بالوزن الزائد أو حتى السمنة.

2-زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب

 وذلك نظرًا لاحتوائه على نسبة عالية من الكربوهيدرات المكررة، قد يؤدي تناول الخبز الأبيض بشكل مفرط إلى زيادة في الوزن وارتفاع مستويات الدهون في الدم، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.


3-قلة الشبع

 وذلك نظرًا لقلة الألياف في الخبز الأبيض، قد لا يشعرك بالشبع لفترة طويلة بعد تناوله. 
 

4-ارتفاع مستوى السكر في الدم

 يتم معالجة الخبز الأبيض بشكل كامل، مما يؤدي إلى ارتفاع سريع في مستوى السكر في الدم بعد تناوله. هذا يعني أنه يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن وزيادة خطر الإصابة بالسكري من النوع 2.


 

