تأثيرات خفية | السهر بوابة نحو السكتة الدماغية .. لهذا السبب

اعتاد الكثيرون السهر حتى ساعات متأخرة من الليل، ظنًّا منهم أن الأمر لا يتعدى شعورًا عابرًا بالتعب أو ضعفًا في التركيز في اليوم التالي. غير أنّ الأبحاث الحديثة تكشف أن الحرمان المتكرر من النوم لا يقتصر على هذه الآثار البسيطة، بل قد يتحول إلى خطر حقيقي يهدد الصحة العامة، ويرفع احتمالية الإصابة بأمراض خطيرة، في مقدمتها السكتة الدماغية، وذلك وفقًا لتقارير طبية نشرها موقع news18 .

العلاقة بين النوم والسكتة الدماغية

تشير تقارير طبية إلى أن قلة النوم المتكررة ترفع من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، خصوصًا على المدى الطويل، فالنوم العميق يمنح الأوعية الدموية فرصة للراحة والتعافي عبر خفض ضغط الدم بشكل طبيعي أثناء الليل، لكن عندما يُحرم الجسم من هذه المرحلة الضرورية، يبقى ضغط الدم مرتفعًا بصورة مستمرة، الأمر الذي يؤدي بمرور الوقت إلى إنهاك الأوعية الدموية وتلفها، وهو ما يُضاعف احتمالية الإصابة بالسكتة الدماغية.

ما وراء ضغط الدم ... تأثيرات خفية

لا يقتصر أثر قلة النوم على ارتفاع ضغط الدم، بل يمتد ليشمل اضطراب تنظيم سكر الدم وزيادة معدلات الالتهاب في الجسم، وهما عاملان رئيسيان في ضعف الأوعية الدموية، وغالبًا ما يصاحب الحرمان من النوم أنماط حياة غير صحية، مثل الإفراط في تناول الطعام أو قلة النشاط البدني، مما يُعمّق من المخاطر ويجعل الجسم أكثر عرضة للأمراض المزمنة.

تأثير قلة النوم على الإنتاجية اليومية

كثيرون يبدأون رحلة الأرق بالسهر بسبب ضغط العمل أو الانشغال بمهام ليلية، لكن هذه الممارسات لا تقتصر آثارها على الشعور بالتعب المؤقت، بل تُخلّ بدورة النوم الطبيعية التي صُمم الجسم للعمل وفقها، إذ إن الإيقاع اليومي مهيأ للنشاط نهارًا والراحة ليلًا، وأي اختلال فيه يزيد من احتمالية الإصابة بأمراض القلب وضعف المناعة، فضلاً عن تراجع الوظائف الإدراكية مثل الذاكرة والانتباه.

الضرر العقلي والجسدي الممتد

لا تتوقف تداعيات الحرمان من النوم عند الجانب الجسدي فقط، بل تمتد إلى الصحة النفسية. فقد أثبتت الدراسات أن قلة النوم ترتبط بزيادة معدلات الاكتئاب والقلق وانخفاض متوسط العمر المتوقع، أما على المستوى الجسدي، فإن اضطراب النوم المترافق مع عادات غذائية سيئة يؤدي إلى زيادة الوزن ومشاكل في التمثيل الغذائي، مما يُضاعف بدوره خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

النوم.. ضرورة لا رفاهية

يتفق أطباء الأعصاب على أن النوم ليس ترفًا يمكن الاستغناء عنه، بل هو حاجة أساسية لحماية الدماغ والجسم معًا. فالالتزام بنوم منتظم وكافٍ يُعد استثمارًا حقيقيًا في الصحة، لا يضمن فقط زيادة الإنتاجية والنشاط اليومي، بل يحمي كذلك من أخطر الأمراض التي قد تهدد الحياة على المدى البعيد.