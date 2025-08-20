قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ناقد رياضي: قضية سحب أرض الزمالك بأكتوبر «معقدة» وصدمة للجمهور
حل سحري وفعّال لمن لا يستطيع النوم ليلاً ويحلم بكوابيس .. أمين الفتوى يوضح
ترشيد الطاقة برؤية 2030 .. إنارة شوارع بورسعيد بالطاقة الشمسية | صور
جمال الزهيري: «المصري» يقدر ينافس ومرشح للقب الدوري.. بشرط |فيديو
«المندوه» يكشف كواليس أزمة أرض نادي الزمالك: نحتاج مهلة حتى 2026 لاستكمال المشروع|فيديو
مصرع 71 شخصًا بينهم 17 طفلًا في حادث مروّع في إقليم هرات بأفغانستان
رابط سريع .. نتيجة تقليل الاغتراب 2025 من هنا
قانون «الجريمة الإلكترونية» يُحارب انتحال الهوية الرقمية بعقوبات مُشدّدة | تفاصيل
أقل سعر دولار مقابل الجنيه اليوم 20-8-2025
براتب يصل إلى 6 آلاف ريال.. وزارة العمل: فرص عمل بالسعودية في تخصصات هندسية وفنية
بالقميص رقم 9 .. كولومبوس يعلن رسميًا انضمام وسام أبو علي | صور
ديني

حل سحري وفعّال لمن لا يستطيع النوم ليلاً ويحلم بكوابيس .. أمين الفتوى يوضح

النوم
النوم
إيمان طلعت

أجاب الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد إليه خلال لقائه ببرنامجه «ولا تعسروا»، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، مضمونه: «مبعرَفش أنام بالليل وبيجيلي كوابيس.. أعمل إيه؟»

ليجيب قائلاً: إن لديَّ مسألة سهلة جدًا، وعلى السائل أن يفعل شيئًا لطيفًا، وهو أنه قبل النوم يقرأ سورة الفاتحة سبع مرات.

وأشار إلى أنه إذا لم تذهب هذه الكوابيس بقراءة الفاتحة، فهذا يعني أن الشخص قد يحتاج إلى دعم نفسي.

وأكد أنه إذا قرأ العبد الفاتحة سبع مرات، ومعها المعوِّذتان و«قل هو الله أحد» ثلاث مرات، ولم يختفِ ذلك، فعليه أن يلجأ إلى طبيب.

دعاء لمن يرى كوابيس

قراءة آخر أربع آيات من سورة الكهف قبل النوم، فقد أثبتت التجارب أنها تقي العبد مما يزعجه في نومه، وذلك كما ورد في قوله تعالى:

{ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا ۝ خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا ۝ قُل لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا ۝ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ ۖ فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا }.

دعاء لعلاج الأرق وقلة النوم

«اللهمّ غارت النجوم، وهدأت العيون، وأنت حيٌّ قيوم، لا تأخذك سِنة ولا نوم، يا حي يا قيوم، أهْدِئ ليلي، وأنم عيني».

دعاء الأرق لمن يعاني من قلة النوم

إن من يعاني من الأرق عليه أن يستغفر الله تعالى، وأن يقول:

«اللهم رب السموات السبع وما أظلّت، ورب الأرضين وما أقلّت، ورب الشياطين وما أضلّت، كن لي جارًا من شر عبادك كلهم جميعًا أن يفرط عليَّ أحد منهم أو أن يطغى، عز جارك وجل ثناؤك، ولا إله غيرك، ولا إله إلا أنت».

دعاء لمن لم يستطع النوم

يستحب أن يذكر الإنسان الله تعالى قبل نومه، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

(إذا أوى أحدُكم إلى فراشه، فليأخذ داخلةَ إزاره، فلينفُض بها فراشه، وليُسمِّ اللهَ؛ فإنه لا يعلم ما خلفه بعده على فراشه. فإذا أراد أن يضطجع، فليضطجع على شقِّه الأيمن، وليقل: سبحانك اللهم ربي، بك وضعت جنبي، وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فاغفر لها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين... ثم ليقل: باسمك ربي وضعت جنبي، فإن أحييت نفسي فارحمها) [صحيح].

كما يُستحسن قراءة آية الكرسي، وسورة الإخلاص، والمعوذتين قبل النوم؛ فهذه السور تحفظ الإنسان من الشرور وتكفيه وساوس الشيطان حتى يصبح.

كوابيس دعاء لمن يرى كوابيس دعاء قبل النوم

سيارة والد محمد الشناوى

أول صورة لسيارة والد محمد الشناوي بعد وفاته في حادث سير

هدير عبد الرازق

فضيحة أم فبركة؟.. هدير عبد الرازق في قلب عاصفة فيديو خادش للحياء مسرب مع أوتاكا

حريق الأهلي

حريق بالنادي الأهلي بمدينة نصر.. وفرق إطفاء القاهرة تحاول السيطرة عليه

تنسيق الجامعات 2025

51.9 %للتربية 60.4%للحقوق وفني صحي64.3% .. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

محمد الشناوى

تفاصيل مصرع والد محمد الشناوي في حادث مروع بطريق الواحات

دينا علاء بطلة سموحة

تعرف على آخر تطورات قضية بطلة سموحة دينا علاء

محمد الشناوي

مصرع والد حارس الأهلي محمد الشناوي في حادث سير

الزوج المشتبه فيه

مصادر طبية: استقرار الحالة الصحية لزوج لاعبة سموحة دينا علاء

تعديل ساعات العمل

سعيد الزغبي: تغيير ساعات العمل للبدء الخامسة صباحًا قرار صعب .. ويحتاج تطبيقًا تدريجيًا

فعاليات مؤنمر

جامعة المنصورة تطلق مبادرة "بداية جديدة لضمان جودة التعليم" بمشاركة 1000 طالب وطالبة

محافظ بني سويف ووكيل وزارة الصحة

وفقا للمعايير الوطنية.. حصول وحدة نزلة حنا ببني سويف على اعتماد الجودة

بالصور

طريقة عمل صلصة الدقوس .. بوصفة الشيف فاطمة أبو حاتي

فوائد الريحان الصحية.. نبتة رخيصة تحمي من السرطان وتخفض ضغط الدم

يدخل في البرجر والحلويات.. طعام غريب يمنع أمراض القلب

فوائد الريحان الصحية.. نبتة رخيصة تحمي من السرطان وتخفض ضغط الدم

إصابات رحمة حسن

رحمة حسن تعلن إصابتها الثانية وتصارح متابعيها بأزمتها بعد الصلع

حب وانتقام ريم والساحر

حب وانتقام.. تفاصيل قصة علاء الساحر وريم رفاعي من الفرح للفضيحة والقبض

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

