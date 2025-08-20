حل سحري وفعّال لمن لا يستطيع النوم ليلاً ويحلم بكوابيس .. أمين الفتوى يوضح

أجاب الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد إليه خلال لقائه ببرنامجه «ولا تعسروا»، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، مضمونه: «مبعرَفش أنام بالليل وبيجيلي كوابيس.. أعمل إيه؟»

ليجيب قائلاً: إن لديَّ مسألة سهلة جدًا، وعلى السائل أن يفعل شيئًا لطيفًا، وهو أنه قبل النوم يقرأ سورة الفاتحة سبع مرات.

وأشار إلى أنه إذا لم تذهب هذه الكوابيس بقراءة الفاتحة، فهذا يعني أن الشخص قد يحتاج إلى دعم نفسي.

وأكد أنه إذا قرأ العبد الفاتحة سبع مرات، ومعها المعوِّذتان و«قل هو الله أحد» ثلاث مرات، ولم يختفِ ذلك، فعليه أن يلجأ إلى طبيب.

دعاء لمن يرى كوابيس

قراءة آخر أربع آيات من سورة الكهف قبل النوم، فقد أثبتت التجارب أنها تقي العبد مما يزعجه في نومه، وذلك كما ورد في قوله تعالى:

{ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا ۝ خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا ۝ قُل لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا ۝ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ ۖ فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا }.

دعاء لعلاج الأرق وقلة النوم

«اللهمّ غارت النجوم، وهدأت العيون، وأنت حيٌّ قيوم، لا تأخذك سِنة ولا نوم، يا حي يا قيوم، أهْدِئ ليلي، وأنم عيني».

دعاء الأرق لمن يعاني من قلة النوم

إن من يعاني من الأرق عليه أن يستغفر الله تعالى، وأن يقول:

«اللهم رب السموات السبع وما أظلّت، ورب الأرضين وما أقلّت، ورب الشياطين وما أضلّت، كن لي جارًا من شر عبادك كلهم جميعًا أن يفرط عليَّ أحد منهم أو أن يطغى، عز جارك وجل ثناؤك، ولا إله غيرك، ولا إله إلا أنت».

دعاء لمن لم يستطع النوم

يستحب أن يذكر الإنسان الله تعالى قبل نومه، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

(إذا أوى أحدُكم إلى فراشه، فليأخذ داخلةَ إزاره، فلينفُض بها فراشه، وليُسمِّ اللهَ؛ فإنه لا يعلم ما خلفه بعده على فراشه. فإذا أراد أن يضطجع، فليضطجع على شقِّه الأيمن، وليقل: سبحانك اللهم ربي، بك وضعت جنبي، وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فاغفر لها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين... ثم ليقل: باسمك ربي وضعت جنبي، فإن أحييت نفسي فارحمها) [صحيح].

كما يُستحسن قراءة آية الكرسي، وسورة الإخلاص، والمعوذتين قبل النوم؛ فهذه السور تحفظ الإنسان من الشرور وتكفيه وساوس الشيطان حتى يصبح.