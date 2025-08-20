الجنائية الدولية: نرفض بشدة عقوبات أمريكا ضد القضاة ونواب المدعي العام

أكدت المحكمة الجنائية الدولية، رفضها الشديد عقوبات أمريكا ضد القضاة ونواب المدعي العام، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

و كانت الولايات المتحدة الأميريكية أعلنت، اليوم الأربعاء، فرض عقوبات جديدة على قاضيين فرنسي وكندية واثنين من المدعين في المحكمة الجنائية الدولية التي تحولت خصما لإدارة الرئيس دونالد ترامب.





وقال وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، في بيان "اليوم، أسمي كيمبرلي بروست من كندا ونيكولا جيو من فرنسا ونزهت شميم خان من فيدجي ومامي ماندياي نيانغ من السنغال" كونهم "شاركوا مباشرة في جهود المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في شأن مواطنين من الولايات المتحدة وإسرائيل أو توقيفهم أو اعتقالهم أو ملاحقتهم، من دون موافقة أي من هذين البلدين".