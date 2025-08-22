أمريكا تعلن مصرع عضو بارز بتنظيم داعش في غارة على سوريا

كشفت القاهرة الإخبارية، عن أن القيادة المركزية الأمريكية، قالت إنها نفذت غارة ناجحة في شمال سوريا قبل يومين، أسفرت عن مقتل عضو بارز في تنظيم داعش الإرهابي.

وأفادت وكالة أنباء رويترز، في وقت سابق نقلًا عن مسئول أمريكي، بمقتل عضو بارز بتنظيم داعش في سوريا، لافتة إلى أن العضو الذي قُتِل كان مرشحًا قويًا لتولي قيادة التنظيم في سوريا.

وفى سياق آخر، أعلن مصدر أمني سوري في طرطوس، في وقت سابق من يوم الثلاثاء، مقتل عنصرين من قوات الأمن بعد إطلاق النار على دورية.

وأضاف المصدر أنه "بعد اشتباه إحدى دوريات الأمن الداخلي في مدينة طرطوس بسيارة مشبوهة مركونة بجانب الطريق، اقترب عناصر الدورية لتفتيشها، فقام أحد الأشخاص داخلها بإطلاق النار بشكل مباشر باتجاه عناصر الأمن، ما أدى إلى استشهاد عنصرين"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا".