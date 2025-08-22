الاتحاد الأوروبي: المجاعة في غزة حقيقة مؤلمة ووصمة عار جماعية

أكدت مفوضة الاتحاد الأوروبي للمساواة والاستعداد وإدارة الأزمات، حاجة لحبيب، أن المجاعة في قطاع غزة أصبحت واقعًا حقيقيًا، وهو ما أثبته تقرير دولي حول انعدام الأمن الغذائي، بمشاركة الأمم المتحدة.

وقالت لحبيب في منشور عبر منصة "إكس"، اليوم الجمعة: "الناس يموتون من الجوع، وبحلول نهاية سبتمبر قد يواجه ما يقارب شخص من كل ثلاثة أشخاص في غزة المجاعة. إنه سباق مع الزمن"، داعية إسرائيل إلى السماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل مستمر ودون عوائق لجميع المحتاجين.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أعلن وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر أن المجاعة في غزة "ينبغي أن تؤرق الجميع"، مؤكدًا أنها كانت قابلة للتفادي لولا المنع الممنهج الذي تعرضت له قوافل المساعدات الغذائية.

وأوضح أن المساعدات ما زالت عالقة عند الحدود بسبب العرقلة الإسرائيلية، معتبرًا أن ما يحدث "لحظة عار جماعي".

كما شدد مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان على أن المجاعة في غزة نتيجة مباشرة لإجراءات الحكومة الإسرائيلية، مضيفًا أن الوفيات الناجمة عن التجويع قد ترقى إلى جريمة حرب تتمثل في القتل العمد.