قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الجزيرة يحسم قمة الشارقة بهدف نظيف في الدوري الإماراتي
إعلام إسرائيلي: 4 ألوية عسكرية تنفذ مناورة برية على أطراف مدينة غزة
3 انفجارات تهز إسرائيل بعد إطلاق صاروخ حوثي
فتح: نتنياهو يُطيل أمد الحرب للهروب من الاستحقاقات السياسية.. ويضحي بالأسرى
برلماني: مصر تمتلك فرصًا كبيرة لتطوير صناعة الزبيب والكتان
العربي للدراسات: واشنطن تضغط لحماية إسرائيل من المساءلة أمام الجنائية الدولية
القصة الكاملة لـ"الثقب الأسود".. وكر تحت كوبري يتحول إلى بؤرة لتسول الأطفال وضبط 20 شخصًا
أنت مصدق نفسك .. منشور صادم من شقيق شيرين بعد عودتها لحسام حبيب
تشكيل باريس سان جيرمان أمام أنجيه في الدوري الفرنسي
بكري: لن نقبل أبدا التشكيك في مؤسسات الدولة الوطنية تحت راية حرية الرأي
ذكرى وفاة الشيخ المراغي.. عالم رباني أفنى حياته لخدمة الدين وتطوير الأزهر
استقالة وزير الخارجية الهولندي بعد فشله في فرض عقوبات ضد إسرائيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

العربي للدراسات: واشنطن تضغط لحماية إسرائيل من المساءلة أمام الجنائية الدولية

الدكتور مختار غباشي
الدكتور مختار غباشي
عبد الخالق صلاح

قال الدكتور مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن العقوبات التي لوَّحت بها الولايات المتحدة ضد قضاة المحكمة الجنائية الدولية، على خلفية بحثهم مذكرات توقيف لمسؤولين إسرائيليين؛ تكشف عن حجم الضغوط التي تمارسها واشنطن لحماية تل أبيب من أي مساءلة قانونية.

وأوضح غباشي، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن القضية تعود إلى ما قبل إصدار أي مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حيث وجَّه 12 عضوًا من مجلس الشيوخ الأمريكي مذكرة تهديد مباشرة لقضاة المحكمة، تتوعد بملاحقتهم دوليًا؛ إذا أصدروا أي قرار يتعلق بمسؤولين إسرائيليين أو أمريكيين. 

وأشار إلى أن “فاتو بنسودا” المدعية العامة السابقة للمحكمة الجنائية الدولية، كانت قد فتحت تحقيقًا في الجرائم الإسرائيلية المرتكبة في غزة والضفة والقدس، ومنحت المحكمة اختصاص النظر في هذه الجرائم، وهو ما أدى إلى تعرضها لضغوط هائلة، وكان أحد أسباب إقالتها، مع مجيء المدعي الحالي كريم خان.

وأضاف نائب رئيس المركز العربي، أن هذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها المحكمة الجنائية الدولية لمثل هذه الضغوط؛ عند بحثها جرائم إسرائيل، فالتاريخ يسجل 4 محطات حاولت خلالها المحكمة مقاضاة الاحتلال، بدءًا من جهود “بنسودة”، مرورًا بقرارات الدائرة التمهيدية الأولى، وصولاً إلى القضاة الأربعة الذين يواجهون التهديدات الأمريكية اليوم.

وشدد غباشي على أن ردود الفعل الدولية لا يجب أن تقتصر على بيانات الشجب والإدانة؛ لأن هذه اللغة اعتادت عليها إسرائيل وتجاهلتها الولايات المتحدة مرارًا.

وتابع: “نحن أمام عالم لا يحترم إلا الأقوياء، وبالتالي يجب أن تكون الرسائل السياسية أكثر حزمًا ووضوحًا، بعيدًا عن البيانات الشكلية”.

ولفت إلى أن الصراع بين إيران وإسرائيل يعكس هشاشة الموقف الإسرائيلي، مؤكدًا أن الولايات المتحدة لن تتحمل استمرار هذا التصعيد لفترة طويلة، إذ أن الضربات الإيرانية المباشرة داخل إسرائيل قد تهدد بقاء الكيان نفسه.

وختم غباشي بالإشارة إلى أن الولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي يعيشان على استغلال الأزمات الإقليمية، قائلاً: “ببساطة، هما يأكلان على حسابنا، وآن الأوان لموقف عربي ودولي أكثر قوة وفاعلية”.

الدكتور مختار غباشي رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية الولايات المتحدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس عبد الفتاح السيسي

تفاصيل قرارات الرئيس السيسي الثمانية.. وتكليفات عاجلة للحكومة لتخفيف الأعباء عن المواطنين

ارتفاع امواج بحر مطروح

غلق عدد من الشواطئ بمطروح ومنع المصطافين من نزول البحر.. ما السبب؟

حصيلة مداهمة الثقب الاسود

أطفال وسيدات.. الداخلية تكشف تفاصيل مداهمة الثقب الأسود

قوات الأمن

تبرعات بلا حدود.. أمن قنا يضبط مسجل خطر على الهواء أثناء بث مباشر من منزله بفرشوط

شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

طلبت التنازل عن القضايا.. عودة شيرين عبد الوهاب لـ حسام حبيب

تنسيق المرحلة الثالثة 2025

تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. موعد الانطلاق ورابط سريع للتسجيل

الإيجار القديم

القانون حسم الأمر.. هل يستحق المستأجر تعويضا ماليا بعد انتهاء المدة في الإيجار القديم؟

لا زيادة كاملة في سبتمبر.. مفاجأة لهذه الفئات من مستأجري الإيجار القديم

لا زيادة كاملة في سبتمبر.. مفاجأة لهذه الفئات من مستأجري الإيجار القديم

ترشيحاتنا

الزبيب

برلماني: تحولنا من استيراد الزبيب للتصدير.. ونستهدف 20 ألف طن خلال 2025

الدكتور أحمد صادق مدير مديرية الصحة بقنا

صحة قنا: الدولة حريصة على توفير أفضل الأجهزة ودعم المستشفيات بالأطقم الطبية

الثقب الأسود

عقب القضاء على الثقب الأسود.. مصطفى بكري: من يحاول استغلال الصغار سيلقى ردا صارما

بالصور

كنز طبيعى .. الصمغ العربي لصحة الأمعاء والكلي وفعالة للتخسيس

فوائد الصمغ العربي
فوائد الصمغ العربي
فوائد الصمغ العربي

بعد خبر عودتهما من جديد.. إطلالات لافتة لشيرين وحسام حبيب

شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب
شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب
شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

أخبار السيارات| أول سيارة مرسيدس بمحرك BMW.. ومفاجأة من هيونداي وكيا في السعودية

أخبار السيارات
أخبار السيارات
أخبار السيارات

أول سيارة خارقة تعمل بالذكاء الاصطناعي.. شاهد

سيارات بالذكاء الاصطناعي
سيارات بالذكاء الاصطناعي
سيارات بالذكاء الاصطناعي

فيديو

نورهان حفظى

​75 ألف دولار.. أرباح البلوجر نورهان حفظي من التيك توك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري، الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: القاضي الذي حوَّل منصة القضاء إلى مقعد أبٍ رحيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: إثراء وحماية اللغة العربية

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

المزيد