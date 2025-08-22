3 انفجارات تهز إسرائيل بعد إطلاق صاروخ حوثي

ذكرت تقارير إعلامية عبرية، اليوم الجمعة، أن 3 انفجارات قوية هزت إسرائيل.

ةأشارت صحيفة “جيروزاليم بوست”، أن شظايا صاروخ حوثي ألحقت أضرارًا بمنزل في منطقة موشاف جيناتون؛ بعد انطلاق صفارات الإنذار في أنحاء إسرائيل.

اقرأ أيضا

صاروخ حوثي يتسبب في إطلاق صفارات الإنذار فى إسرائيل

وأضافت الصحيفة، أنه بعد أن تسبب صاروخ حوثي بإطلاق صفارات الإنذار في وسط إسرائيل عقب إطلاقه من اليمن؛ صرّح جيش الدفاع الإسرائيلي بأن المقذوف ربما تناثر في الجو.

انفجارات في تل أبيب

وسُمع دوي انفجارات قوية في محيط تل أبيب، ورمات جان، مساء الجمعة، وأفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي بأن الحادث قيد التحقيق، وأنه بُذلت عدة محاولات لاعتراض الصاروخ.