الجزيرة يحسم قمة الشارقة بهدف نظيف في الدوري الإماراتي
إعلام إسرائيلي: 4 ألوية عسكرية تنفذ مناورة برية على أطراف مدينة غزة
3 انفجارات تهز إسرائيل بعد إطلاق صاروخ حوثي
فتح: نتنياهو يُطيل أمد الحرب للهروب من الاستحقاقات السياسية.. ويضحي بالأسرى
برلماني: مصر تمتلك فرصًا كبيرة لتطوير صناعة الزبيب والكتان
العربي للدراسات: واشنطن تضغط لحماية إسرائيل من المساءلة أمام الجنائية الدولية
القصة الكاملة لـ"الثقب الأسود".. وكر تحت كوبري يتحول إلى بؤرة لتسول الأطفال وضبط 20 شخصًا
أنت مصدق نفسك .. منشور صادم من شقيق شيرين بعد عودتها لحسام حبيب
تشكيل باريس سان جيرمان أمام أنجيه في الدوري الفرنسي
بكري: لن نقبل أبدا التشكيك في مؤسسات الدولة الوطنية تحت راية حرية الرأي
ذكرى وفاة الشيخ المراغي.. عالم رباني أفنى حياته لخدمة الدين وتطوير الأزهر
استقالة وزير الخارجية الهولندي بعد فشله في فرض عقوبات ضد إسرائيل
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
3 انفجارات تهز إسرائيل بعد إطلاق صاروخ حوثي

ناصر السيد

ذكرت تقارير إعلامية عبرية، اليوم الجمعة، أن 3 انفجارات قوية هزت إسرائيل.

ةأشارت صحيفة “جيروزاليم بوست”، أن شظايا صاروخ حوثي ألحقت أضرارًا بمنزل في منطقة موشاف جيناتون؛ بعد انطلاق صفارات الإنذار في أنحاء إسرائيل.

صاروخ حوثي يتسبب في إطلاق صفارات الإنذار فى إسرائيل 

وأضافت الصحيفة، أنه بعد أن تسبب صاروخ حوثي بإطلاق صفارات الإنذار في وسط إسرائيل عقب إطلاقه من اليمن؛ صرّح جيش الدفاع الإسرائيلي بأن المقذوف ربما تناثر في الجو.

انفجارات في تل أبيب 

وسُمع دوي انفجارات قوية في محيط تل أبيب، ورمات جان، مساء الجمعة، وأفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي بأن الحادث قيد التحقيق، وأنه بُذلت عدة محاولات لاعتراض الصاروخ.

الرئيس عبد الفتاح السيسي

تفاصيل قرارات الرئيس السيسي الثمانية.. وتكليفات عاجلة للحكومة لتخفيف الأعباء عن المواطنين

ارتفاع امواج بحر مطروح

غلق عدد من الشواطئ بمطروح ومنع المصطافين من نزول البحر.. ما السبب؟

حصيلة مداهمة الثقب الاسود

أطفال وسيدات.. الداخلية تكشف تفاصيل مداهمة الثقب الأسود

قوات الأمن

تبرعات بلا حدود.. أمن قنا يضبط مسجل خطر على الهواء أثناء بث مباشر من منزله بفرشوط

شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

طلبت التنازل عن القضايا.. عودة شيرين عبد الوهاب لـ حسام حبيب

تنسيق المرحلة الثالثة 2025

تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. موعد الانطلاق ورابط سريع للتسجيل

الإيجار القديم

القانون حسم الأمر.. هل يستحق المستأجر تعويضا ماليا بعد انتهاء المدة في الإيجار القديم؟

لا زيادة كاملة في سبتمبر.. مفاجأة لهذه الفئات من مستأجري الإيجار القديم

لا زيادة كاملة في سبتمبر.. مفاجأة لهذه الفئات من مستأجري الإيجار القديم

محافظ كفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ يوجه برفع كفاءة طريق أم جعفر - الحلافي

جانب من الاجتماع

وكيل صحة الوادي الجديد يقترح تقديم حوافز للأطباء لخفض معدلات الولادة القيصرية

جانب من الحدث

الوادي الجديد تبحث إنشاء منصة إلكترونية للمواقع السياحية

كنز طبيعى .. الصمغ العربي لصحة الأمعاء والكلي وفعالة للتخسيس

بعد خبر عودتهما من جديد.. إطلالات لافتة لشيرين وحسام حبيب

أخبار السيارات| أول سيارة مرسيدس بمحرك BMW.. ومفاجأة من هيونداي وكيا في السعودية

أول سيارة خارقة تعمل بالذكاء الاصطناعي.. شاهد

نورهان حفظى

​75 ألف دولار.. أرباح البلوجر نورهان حفظي من التيك توك

د. محمد بشاري، الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: القاضي الذي حوَّل منصة القضاء إلى مقعد أبٍ رحيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: إثراء وحماية اللغة العربية

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

