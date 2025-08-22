وزير الخارجية الأردني: لابد من تدفق الأغذية والمياه والأدوية إلى غزة

أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم الجمعة أنه على إسرائيل رفع حصارها عن قطاع غزة والسماح بإيصال المساعدات لإنهاء الكارثة الإنسانية.

التجويع سلاح حرب

وقال وزير الخارجية الأردني، إن استخدام التجويع سلاحا جريمة حرب يمكن للعالم إيقافها بفرض القانون الدولي على إسرائيل.

وشدد الصفدي على أنه يجب أن تتدفق الأغذية والمياه والأدوية إلى غزة فورا، مؤكدا ضرورة السماح لوكالات الأمم المتحدة بتسلم المساعدات وتوزيعها في قطاع غزة.

وأشار وزير الخارجية الأردني إلى أنه يجب إنهاء الحرب على غزة فورا وقبول اتفاق وقف إطلاق النار المطروح حاليا.

المجاعة في غزة

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أعلن وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر أن المجاعة في غزة "ينبغي أن تؤرق الجميع"، مؤكدًا أنها كانت قابلة للتفادي لولا المنع الممنهج الذي تعرضت له قوافل المساعدات الغذائية.

وأوضح أن المساعدات ما زالت عالقة عند الحدود بسبب العرقلة الإسرائيلية، معتبرًا أن ما يحدث "لحظة عار جماعي".

كما شدد مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان على أن المجاعة في غزة نتيجة مباشرة لإجراءات الحكومة الإسرائيلية، مضيفًا أن الوفيات الناجمة عن التجويع قد ترقى إلى جريمة حرب تتمثل في القتل العمد.