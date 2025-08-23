قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فى ذكراه.. قصة زواج عبد السلام النابلسي الغربية وإعلان إفلاسه
الكيمى كو.. شوبير يرد على هتافات جمهور الزمالك ضد نجله
موسكو: 67 مواطناً روسياً وأقاربهم لا يزالون في قطاع غزة
رئيس هندسية ستاد النادي الأهلي يكشف مفاجأة بشأن المشروع في نوفمبر 2026
هل الاحتفال بالمولد النبوي بدعة؟.. سنة حسنة مستحبة بشرط
عمرو الدردير يهاجم منتقدي خوان الفينا :على أي أساس زيزو أفضل منه؟
السبب زيزو.. إيهاب الخطيب ينتقد خوان الفينا نجم الزمالك
بوتين: موسكو وواشنطن تناقشان العمل معاً في القطب الشمالي وألاسكا
منافس الأهلي..إبراهيم عبد الجواد يثير الجدل بشأن الدوري هذا الموسم
أول تعليق من السفير الأمريكي لدى تل أبيب على تقرير الأمم المتحدة بشأن المجاعة في غزة
موعد مباراة الزمالك أمام فاركو بالدوري المصري والقناة الناقلة
آية لها ثواب عاجل وآخر آجل.. تحصن البيوت من الشرور فهل تعرفها؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أول تعليق من السفير الأمريكي لدى تل أبيب على تقرير الأمم المتحدة بشأن المجاعة في غزة

أرشيفي
أرشيفي
محمود نوفل

أكد السفير الأمريكي لدي دولة الاحتلال مايك هاكابي أن الإعلام الدولي يغفل القصة الحقيقية للمجاعة في غزة .

وقال السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي في تصريحات له : الأمم المتحدة تعلن المجاعة بينما 92% من طعامهم يسرق ليتم بيعه لحماس.

أكدت الهيئة الدولية المدعومة من الأمم المتحدة والمسؤولة عن مراقبة الأمن الغذائي العالمي أن المجاعة قد تم تأكيدها رسميًا في مدينة غزة، في خطوة غير مسبوقة منذ بداية الحرب.

وقالت الهيئة المتكاملة لتصنيف مراحل الأمن الغذائي (IPC) إن المعايير الثلاثة الصارمة المطلوبة لإعلان المجاعة قد تحققت:

أكثر من 20% من الأسر تعاني من انعدام تام للغذاء.
ما يزيد على 30% من الأطفال يعانون سوء تغذية حاد.
وفاة شخصين على الأقل من كل 10,000 يوميًا بسبب الجوع المباشر.


وبحسب تقرير لصحيفة الجارديان البريطانية، فإن الإعلان يشمل مدينة غزة – آخر مركز حضري كبير في القطاع ويقطنه نحو نصف مليون شخص – إضافة إلى أجزاء من الجنوب والوسط.

أما في شمال غزة، الذي تحول بمعظمه إلى ركام، فقد أشارت وكالات الإغاثة إلى أن الوضع هناك أسوأ بكثير، لكن نقص البيانات الدقيقة حال دون شمول المنطقة في الإعلان الرسمي.

وتعد هذه المرة الخامسة فقط التي يتم الإعلان فيها عن مجاعة باستخدام نظام التصنيف الدولي IPC منذ تأسيسه عام 2004، بعدما تم استخدامه سابقًا في أربع حالات آخرها في السودان العام الماضي.

ورغم ذلك، تواصل حكومة الاحتلال الإسرائيلية إنكار وجود مجاعة في غزة، في الوقت الذي تواصل فيه عملياتها العسكرية داخل مدينة غزة نفسها.

وتحذر وكالات الأمم المتحدة من أن "الظروف الكارثية" مرشحة للامتداد خلال الأسابيع المقبلة إلى دير البلح وخان يونس، ما لم يتم إدخال مساعدات إنسانية عاجلة وبلا عوائق.

يأتي هذا الإعلان في ظل حرب مستمرة منذ أكتوبر 2023، وتسببت في تدمير واسع للبنية التحتية في قطاع غزة وقطع إمدادات أساسية من الغذاء والماء والوقود.

وتتهم الأمم المتحدة وجهات إنسانية إسرائيل بفرض حصار خانق يمنع دخول المساعدات الإنسانية بشكل كافٍ، فيما حذرت تقارير سابقة من أن سكان غزة يواجهون واحدة من أسرع الأزمات الغذائية تفاقماً في العالم. وقد أشارت منظمات الإغاثة إلى أن مئات الآلاف يواجهون خطر المجاعة منذ شهور، مع تسجيل وفيات بالفعل نتيجة الجوع ونقص الرعاية الطبية.

السفير الأمريكي لدى تل ابيب غزة المجاعة في غزة الأمم المتحدة الاحتلال الاسرائيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الدبلومات 2025

الهندسة 97.7% والتجارة 93.8% والعلوم الإدارية 70.3%.. مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2025

حجز تذاكر القطارات من المنزل بخطوة واحدة

بدون تذكرة ورقية.. طريقة حجز تذاكر القطارات من المنزل بخطوة واحدة

الزمالك

حقيقية فتح النائب العام تحقيقات مع مجلس إدارة الزمالك في إهدار المال العام

الذهب

أسعار الذهب اليوم السبت 23 أغسطس 2025 في مصر

حالة الطقس

شديد الحرارة رطب نهارا.. موعد انتهاء الموجة الحارة وانخفاض 6 درجات مئوية

شيرين عبد الوهاب و حسام حبيب

سأقاضي محاميها.. حسام حبيب: لم أعد لشيرين عبد الوهاب.. كل دي إشاعات

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم السبت

محمد النني

زوجة النني الأولى تثير الجدل بتعليق غامض .. ماذا يحدث؟

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

مصادر طبية فلسطينية: استشهاد 12 شخصا بينهم 6 أطفال

أماني الرياحي

أماني الرياحي: مسرح قرطاج تاريخ ورهبة.. والتعاون مع سليم عبيدة بالصدفة

أماني الرياحي

أماني الرياحي: حضوري في مصر يشرفني ويزيدني حماساً

بالصور

استغلي انخفاض سعره.. طريقة عمل مربى الليمون الأضاليا

الليمون الأضاليا
الليمون الأضاليا
الليمون الأضاليا

ألم الظهر وتعب مستمر.. علامات ارتفاع الكوليسترول عند النساء

الكوليسترول
الكوليسترول
الكوليسترول

طريقة سلق الذرة مثل المعلبات الجاهزة بمذاق حلو

طريقة سلق الذرة مثل المعلبات الجاهزة بمذاق حلو
طريقة سلق الذرة مثل المعلبات الجاهزة بمذاق حلو
طريقة سلق الذرة مثل المعلبات الجاهزة بمذاق حلو

لماذا لا ينام برج العقرب ليلًا؟.. الأسرار الخفية وراء الأرق المستمر

لماذا لا ينام برج العقرب ليلًا؟ الأسرار الخفية وراء أرقه المستمر
لماذا لا ينام برج العقرب ليلًا؟ الأسرار الخفية وراء أرقه المستمر
لماذا لا ينام برج العقرب ليلًا؟ الأسرار الخفية وراء أرقه المستمر

فيديو

علاقة إيمان الطوخي بالراحل حسني مبارك

إشاعات واتهامات باطلة.. نجل شقيقة إيمان الطوخي يرد بقوة ويدافع عن كرامتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن التحكم في الذكاء الاصطناعي؟

د. محمد بشاري، الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: القاضي الذي حوَّل منصة القضاء إلى مقعد أبٍ رحيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: إثراء وحماية اللغة العربية

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

المزيد