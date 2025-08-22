المفوضة الأوروبية لإدارة الأزمات: إعلان الأمم المتحدة تفشي المجاعة بغزة مؤشر خطير

أكدت المفوضة الأوروبية لإدارة الأزمات، جاني فيجا، أن إعلان الأمم المتحدة عن تفشي المجاعة في غزة مؤشر واضح على خطورة الوضع الإنساني في المنطقة.

وأشارت إلى أن كمية الغذاء التي تدخل إلى القطاع لا تكفي لتلبية احتياجات السكان بشكل كامل، وهو ما يزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية التي يواجهها الفلسطينيون في غزة.

التهديدات الإنسانية في غزة تتزايد

تعتبر غزة من أكثر المناطق التي تعاني من الأزمات الإنسانية في العالم، حيث تؤثر القيود المفروضة على واردات المواد الغذائية وارتفاع معدلات الفقر على قدرة السكان على الحصول على الغذاء.

ويؤكد تقرير الأمم المتحدة أن نصف سكان القطاع يعانون من نقص حاد في الغذاء، بينما يعاني 1.5 مليون شخص من نقص حاد في المياه الصالحة للشرب.

وقالت المفوضة الأوروبية: "الوضع الإنساني في غزة وصل إلى مستويات مقلقة للغاية، وكميات الغذاء المحدودة التي تدخل القطاع لا يمكنها تغطية الاحتياجات الأساسية للسكان.