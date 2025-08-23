قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
معاريف : القتال في غزة قد يستمر لأشهر ونتنياهو لايعتزم وقف العمليات
موعد مباراة الأهلى أمام غزل المحلة بالدوري المصري
متى يبدأ شهر المولد النبوي 2025؟.. الإفتاء تحدده بعد 12 ساعة
لو بتجدد رخصة سيارتك.. طريقة حجز موعد فى وحدات المرور الإلكترونية
رتم وشراسة.. تعليق مثير من سيد عبد الحفيظ على أداء الزمالك
ألم الظهر وتعب مستمر.. علامات ارتفاع الكوليسترول عند النساء
باحث: الإخوان يستخدمون القضية الفلسطينية لجمع التبرعات وتمويل أنشطتهم
لماذا أصلي صلاة الشروق؟.. 10 أسباب تجعلك تتوضأ لها الآن
شديد الحرارة رطب نهارا.. موعد انتهاء الموجة الحارة وانخفاض 6 درجات مئوية
12 شهيدا بينهم أطفال ونساء..مذبحـ.ة أسرائيلية جديدة بأصداء الفلسطينية
سيد عبد الحفيظ ينصح ريبيرو مدرب الأهلى بهذا الأمر العاجل.. ماذا قال؟
موجة حر جديدة .. الأرصاد تكشف توقعات الطقس اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

معاريف : القتال في غزة قد يستمر لأشهر ونتنياهو لايعتزم وقف العمليات

نتنياهو
نتنياهو
محمود نوفل

ذكرت صحيفة معاريف الإسرائيلية أن جيش الاحتلال يقدر أن القتال في غزة قد يستمر لأشهر طويلة أخرى ولهذا السبب سيتم استدعاء قوات الاحتياط تدريجيا.

ونقلت الصحيفة عن مصادر داخل جيش الاحتلال القول بأن رئيس حكومة الاحتلال لايعتزم وقف عمليات عربات جدعون 2.

ومع إطلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية "عربات جدعون"، تبدو غزة مقبلة على فصل جديد من الحرب الدائرة منذ أكتوبر الماضي، وسط مؤشرات تؤكد أن تل أبيب اختارت توسيع نطاق المواجهة بدل السير في مسار صفقة التهدئة التي اقترحها الوسطاء مؤخرًا.

"عربات جدعون".. دلالة ورسائل
العملية التي أعلن عنها رسميًا خلال الساعات الماضية حملت دلالات عسكرية وسياسية عميقة؛ فهي ليست مجرد تحرك ميداني بل رسالة بأن إسرائيل لم تعد ترى في الحلول الدبلوماسية مخرجًا، بل في المزيد من الضغط الميداني.

تسمية العملية نفسها استحضرت رمزية توراتية مرتبطة بالحروب الوجودية، ما يعكس محاولة الحكومة الإسرائيلية تأطير المواجهة باعتبارها معركة طويلة الأمد وليست أزمة مؤقتة.

رفض ضمني لمقترح الوسطاء
في الوقت الذي دفعت فيه القاهرة والدوحة وواشنطن بمقترح هدنة جديدة يشمل تبادل أسرى وضمانات إنسانية، جاء الإعلان عن العملية ليشكل رفضًا عمليًا لهذا المسار.

فبدل أن تظهر إسرائيل تجاوبًا مع الضغوط الدولية، أكدت القيادة العسكرية أنها بصدد "توسيع بنك الأهداف" وتنفيذ "ضربات استباقية"، بما يعني أن تل أبيب ترجح كفة الحسم العسكري ولو على حساب تعميق المأساة الإنسانية في القطاع.

بداية مرحلة جديدة من التصعيد
ويشير ما يجري الآن إلى انتقال الحرب من مرحلة العمليات المحدودة إلى مرحلة أشمل، قد تشمل اجتياحات برية مركزة أو استهدافات في عمق القطاع. وتحدث محللون إسرائيليون عن أن "عربات جدعون" ليست نهاية العمليات بل بداية سلسلة من الحملات التي تهدف إلى إنهاك قدرات المقاومة وإجبارها على تقديم تنازلات أكبر بكثير من تلك التي يتضمنها مقترح الوسطاء.

مأزق إنساني وسياسي
لكن هذا التوجه يضع إسرائيل أمام مأزق معقد؛ فكل خطوة نحو توسيع الحرب تزيد من الضغوط الدولية، خاصة في ظل مشاهد الدمار والمجاعة ونقص الدواء في غزة. كما أن رفض المقترحات الوسطية يعزل الحكومة الإسرائيلية سياسيًا، ويضعها في مواجهة مفتوحة مع انتقادات الحلفاء الغربيين الذين يرون أن استمرار الحرب دون أفق سياسي سيفشل جهود الاستقرار في المنطقة بأكملها.

وعليه، يؤشر إطلاق "عربات جدعون" إلى أن إسرائيل ماضية في خيار الحرب المفتوحة، معتبرة أن الوقت لم يحن بعد للجلوس إلى طاولة التفاهمات. وبذلك تبقى غزة في مرمى التصعيد، فيما يزداد المشهد الإقليمي تعقيدًا، مع غياب أي ضمانات بأن هذا الخيار سيؤدي إلى إنهاء الصراع بدل أن يفاقمه.

نتنياهو عربات جدعون جيش الإحتلال قوات الإحتياط حكومة الاحتلال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الدبلومات 2025

الهندسة 97.7% والتجارة 93.8% والعلوم الإدارية 70.3%.. مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2025

لا زيادة كاملة في سبتمبر.. مفاجأة لهذه الفئات من مستأجري الإيجار القديم

لا زيادة كاملة في سبتمبر.. مفاجأة لهذه الفئات من مستأجري الإيجار القديم

حجز تذاكر القطارات من المنزل بخطوة واحدة

بدون تذكرة ورقية.. طريقة حجز تذاكر القطارات من المنزل بخطوة واحدة

الزمالك

حقيقية فتح النائب العام تحقيقات مع مجلس إدارة الزمالك في إهدار المال العام

الذهب

أسعار الذهب اليوم السبت 23 أغسطس 2025 في مصر

شيرين عبد الوهاب و حسام حبيب

سأقاضي محاميها.. حسام حبيب: لم أعد لشيرين عبد الوهاب.. كل دي إشاعات

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم السبت

وائل جمعة

ليس محمد صلاح.. وائل جمعة يكشف عن مرشحه لجائزة أفضل لاعب إفريقي

ترشيحاتنا

 XLP 800 6x6 Adventure

مرسيدس G تتحول إلى وحش سداسي العجلات.. بلمسات برابوس

شيري تيجو 8

بـ 7 مقاعد.. سعر شيري تيجو 8 موديل 2024 أعلى فئة

جوجل

ملخص حدث Made by Google 2025 في 10 نقاط.. أبرز ما كشفت عنه جوجل الليلة

بالصور

ألم الظهر وتعب مستمر.. علامات ارتفاع الكوليسترول عند النساء

الكوليسترول
الكوليسترول
الكوليسترول

طريقة سلق الذرة مثل المعلبات الجاهزة بمذاق حلو

طريقة سلق الذرة مثل المعلبات الجاهزة بمذاق حلو
طريقة سلق الذرة مثل المعلبات الجاهزة بمذاق حلو
طريقة سلق الذرة مثل المعلبات الجاهزة بمذاق حلو

لماذا لا ينام برج العقرب ليلًا؟.. الأسرار الخفية وراء الأرق المستمر

لماذا لا ينام برج العقرب ليلًا؟ الأسرار الخفية وراء أرقه المستمر
لماذا لا ينام برج العقرب ليلًا؟ الأسرار الخفية وراء أرقه المستمر
لماذا لا ينام برج العقرب ليلًا؟ الأسرار الخفية وراء أرقه المستمر

توابل تقليدية تعود للواجهة.. سر قديم يعزز صحة القلب ويحمي الشرايين

توابل تقليدية تعود للواجهة.. سر قديم يعزز صحة القلب ويحمي الشرايين
توابل تقليدية تعود للواجهة.. سر قديم يعزز صحة القلب ويحمي الشرايين
توابل تقليدية تعود للواجهة.. سر قديم يعزز صحة القلب ويحمي الشرايين

فيديو

علاقة إيمان الطوخي بالراحل حسني مبارك

إشاعات واتهامات باطلة.. نجل شقيقة إيمان الطوخي يرد بقوة ويدافع عن كرامتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري، الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: القاضي الذي حوَّل منصة القضاء إلى مقعد أبٍ رحيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: إثراء وحماية اللغة العربية

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

المزيد