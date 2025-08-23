سوريا تنفي توقيع اتفاق أمني مع إسرائيل

نفت وزارة الخارجية السورية، اليوم السبت، صحة ما تم تداوله في تقارير إعلامية حول توقيع اتفاق أمني بين سوريا وإسرائيل في 25 سبتمبر المقبل.

وأكد مكتب التنسيق والاتصال في إدارة الإعلام بالخارجية السورية، في توضيح رسمي لموقع تلفزيون سوريا، أن جميع الأنباء المتداولة بهذا الشأن "عارية عن الصحة تمامًا".

وكانت صحيفة إندبندنت عربية قد نشرت في وقت سابق تقريرًا نسبته إلى "مصادر سورية رفيعة"، زعمت فيه أن اتفاقًا أمنيًا سيتم توقيعه بين الجانبين برعاية الولايات المتحدة.

وتأتي هذه الأنباء بعد أيام من إعلان وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" عن اجتماع في باريس جمع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني بوفد إسرائيلي، برعاية أمريكية، جرى خلاله بحث ملفات متعلقة بخفض التصعيد وتعزيز الاستقرار، بما في ذلك مراقبة وقف إطلاق النار في السويداء وإعادة تفعيل اتفاق فض الاشتباك لعام 1974.

وشددت سانا حينها على أن اللقاء يأتي ضمن "الجهود الدبلوماسية الأميركية الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في سوريا والحفاظ على وحدة وسلامة أراضيها".