وزير الدفاع الإيراني: صواريخنا ألحقت أضرارا كبيرة بإسرائيل وأجبرتها على وقف النار

قال وزير الدفاع الإيراني، العميد عزيز نصير زاده، إن الصواريخ الإيرانية ألحقت أضرارًا بالغة بإسرائيل خلال الحرب الأخيرة، وأجبرتها على طلب وقف إطلاق النار، مؤكدًا في الوقت نفسه أن بلاده لا تزال تمتلك قدرات صاروخية لم تُستخدم بعد.

وأضاف نصير زاده، أن "حرب الـ12 يومًا" كشفت عن المجالات التي تحتاج إلى تطوير في القدرات الهجومية والدفاعية لإيران، مشددًا على ضرورة رسم مستقبل صناعة الدفاع بشكل منظم وأكثر فاعلية.

وفي مقابلة متلفزة مساء الجمعة، أقرّ الوزير الإيراني بأن طهران بالغت أحيانًا قبل اندلاع الحرب في تقاريرها وعروضها الإعلامية حول القدرات العسكرية، قائلاً: "أثناء القتال لم يكن أداؤنا بنفس مستوى ما روّجنا له، ولم نستطع أن ننقل للرأي العام حقيقة ما جرى في ساحة المعركة بشكل كامل".