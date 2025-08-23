قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أفضل لاعب .. محمد صلاح ينشر صورة جديدة له عبر إنستجرام..شاهد
التوقيت الشتوي 2025 في مصر.. متى يبدأ وكيف يؤثر على يومك؟
ما الذي حدث لطالب طب قنا أثناء محاولة تركيب ميكروفون لمسجد بنجع حمادى؟|القصة الكاملة
خطة مثيرة للجدل.. ترامب يدرس استخدام بلوتونيوم الحرب الباردة كوقود للمفاعلات
الدوري المصري ... موعد مباراة الاهلي وغزل المحلة والقنوات الناقلة
زلزال في البنتاجون.. إقالات تطال قادة كبار بسبب الضربات ضد إيران
النوبات القلبية خطر متزايد يهدد النساء.. الأعراض وطرق الوقاية
ترامب: "إنتل" وافقت على منح الحكومة الأمريكية حصة 10% من أسهمها
السيتي وتوتنهام.. أبرز مباريات اليوم السبت 23-8-2025 والقنوات الناقلة
استقالة جماعية لأعضاء حزب هولندي بسبب جرائم إسرائيل في غزة
"100 يوم صحة": تقديم 59 مليون خدمة طبية مجانية خلال 38 يومًا
أستاذ بالأزهر: تصوير الزوجة خلال العلاقة فعل مشين وخروج عن تعاليم الإسلام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

خطة مثيرة للجدل.. ترامب يدرس استخدام بلوتونيوم الحرب الباردة كوقود للمفاعلات

ترامب
ترامب
قسم الخارجي

كشفت وكالة رويترز للأنباء في تقرير لها، اليوم السبت، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يخطط لإعادة استخدام نحو 20 طنًا متريًا من البلوتونيوم المتبقي من الرؤوس النووية المفككة في حقبة الحرب الباردة، كوقود محتمل لمفاعلات الطاقة الجديدة في الولايات المتحدة.

الخطوة تأتي استكمالًا لأمر تنفيذي وقّعه ترامب في مايو الماضي، قضى بوقف جزء كبير من برنامج التخلص من فائض البلوتونيوم، وتحويل التركيز نحو الاستفادة منه في إنتاج وقود نووي متقدم.

وبحسب التقرير، ستطلب وزارة الطاقة الأمريكية قريبًا مقترحات من القطاع الصناعي، حيث ستوفر البلوتونيوم بتكلفة منخفضة أو مجانية، على أن تتحمل الشركات تكاليف النقل والتصميم والبناء.

ورغم أن هذه الفكرة تهدف إلى تعزيز أمن الطاقة مع ارتفاع الطلب على الكهرباء، إلا أنها أثارت مخاوف خبراء السلامة النووية، الذين حذّروا من مخاطرها الكبيرة، مذكّرين بفشل مشروع وقود "موكس" الذي أُلغي عام 2018 بعد إنفاق مليارات الدولارات عليه.

ويقدَّر المخزون الكلي من البلوتونيوم الصالح للاستخدام في الولايات المتحدة بنحو 34 طنًا، التزمت واشنطن بالتخلص منه بموجب اتفاقية حظر الانتشار النووي مع روسيا الموقعة عام 2000. 

غير أن الخطة الجديدة تثير جدلًا واسعًا، خاصة مع وصف بعض الخبراء، مثل الفيزيائي النووي إدوين ليمان، تحويل البلوتونيوم إلى وقود بأنه "ضرب من الجنون".

خطة نووية ترامب استخدام بلوتونيوم الحرب الباردة الرئيس الأمريكي البلوتونيوم الرؤوس النووية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزمالك

حقيقية فتح النائب العام تحقيقات مع مجلس إدارة الزمالك في إهدار المال العام

حالة الطقس

شديد الحرارة رطب نهارا.. موعد انتهاء الموجة الحارة وانخفاض 6 درجات مئوية

أحمد شوبير

الكيمى كو.. شوبير يرد على هتافات جمهور الزمالك ضد نجله

الذهب

أسعار الذهب اليوم السبت 23 أغسطس 2025 في مصر

محمد النني

زوجة النني الأولى تثير الجدل بتعليق غامض .. ماذا يحدث؟

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم السبت

وائل جمعة

ليس محمد صلاح.. وائل جمعة يكشف عن مرشحه لجائزة أفضل لاعب إفريقي

محمود كهربا

بعد أنباء انتقاله لـ القادسية الكويتي..كهربا يثير الجدل بسبب الأهلي

ترشيحاتنا

جانب من اللقاء

زيارة نعمت عون لمركز سرطان المرأة: دعم للمرضى والأطقم الطبية

صورة أرشيفية

أمراض القلب والسكر والجفاف.. مخاطر قلة تناول المياه على مدار اليوم

جانب من اللقاء

استشاري إدارة التراث العمراني يوضح مفهوم ونطاق القاهرة الفاطمية

بالصور

إطلالة صيفية.. أسماء جلال تستعرض رشاقتها

اسماء جلال
اسماء جلال
اسماء جلال

سبب ارتفاع سعر سيارة نيسان الشهيرة موديل 2026

سيارة نيسان كيكس
سيارة نيسان كيكس
سيارة نيسان كيكس

شيفروليه تعلن إيقاف بيع هذه السيارات فجأة بسبب عيب خطير

شيفروليه
شيفروليه
شيفروليه

استغلي انخفاض سعره.. طريقة عمل مربى الليمون الأضاليا

الليمون الأضاليا
الليمون الأضاليا
الليمون الأضاليا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن التحكم في الذكاء الاصطناعي؟

د. محمد بشاري، الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: القاضي الذي حوَّل منصة القضاء إلى مقعد أبٍ رحيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: إثراء وحماية اللغة العربية

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

المزيد