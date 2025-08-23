ليلة نارية.. روسيا تمطر أوكرانيا بالطائرات المسيرة من 4 اتجاهات

أطلقت القوات الروسية هذه الليلة 49 طائرة مسيرة هجومية وطائرات مسيرة محاكاة من أربعة اتجاهات: شاتالوفو، وكورسك، وميليروفو، وبريمورسكو-أختارسك.

صدت وحدات الحرب الإلكترونية والأنظمة المسيرة، بالإضافة إلى مجموعات نيران متحركة تابعة لقوات الدفاع الأوكرانية، الهجوم.

وأضافت أن قوات الدفاع الجوي الأوكرانية تمكنت من إسقاط 36 طائرة مسيرة في شمال وشرق ووسط البلاد.

وأفادت القوات الجوية الأوكرانية، بأنه تم تسجيل 13 طائرة مسيرة ضربت سبعة مواقع في مناطق دونيتسك، ودنيبروبيتروفسك، وسومي.

في ليلة 23 أغسطس شنّ الجيش الروسي هجومًا مكثفًا بطائرات مسيرة على مدينة كونوتوب في منطقة سومي وسُمع دويّ انفجارات في المدينة، وكانت الدفاعات الجوية تعمل.

ووفقًا لرئيس بلدية كونوتوب، سُجّلت ثلاث غارات، ولم يُسفر الهجوم عن سقوط قتلى أو جرحى.