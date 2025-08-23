تكساس تعتمد خريطة انتخابية تهدف لإحكام قبضة ترامب على الكونجرس

وافق المشرعون في ولاية تكساس في وقت مبكر من صباح السبت على خريطة انتخابية جديدة تهدف إلى اقتطاع خمسة مقاعد جديدة ذات ميول جمهورية في الولاية لمساعدة الحزب في الاحتفاظ بالسيطرة على الكونجرس في انتخابات التجديد النصفي العام المقبل.

وصوت أعضاء مجلس الشيوخ على أساس حزبي لإقرار الخريطة بأغلبية 18 صوتا مقابل 11 صوتا بعد منتصف ليل السبت، بعد أكثر من ثماني ساعات من المناقشات.

أحبطت خطط السيناتور الديمقراطية كارول ألفارادو لعرقلة مناقشة الخريطة كاحتجاج أخير عندما استخدم الجمهوريون اقتراحا إجرائيا لوقف المناقشة، وإنهاء عرقلة النقاش، والانتقال مباشرة إلى التصويت النهائي.

وكان دونالد ترامب قد ضغط على ولاية تكساس التي يديرها الجمهوريون لإنشاء الخريطة الجديدة للمساعدة في منع المعارضين الديمقراطيين من أخذ مجلس النواب في عام 2026، أي في منتصف فترة ولايته.

وقد دفعت هذه المناورة السياسية القاسية حاكم ولاية كاليفورنيا الديمقراطي، جافين نيوسوم، إلى إطلاق عملية لإعادة رسم خريطة ولايته - وهذه المرة من خلال إنشاء خمسة مقاعد جديدة محتملة للديمقراطيين.

ورغم أن نيوسوم يأمل في إلغاء المزايا التي اكتسبها الجمهوريون في تكساس، فإن خطته لا تزال تتطلب موافقة الناخبين في الانتخابات المقررة في نوفمبرالمقبل.

ويتطلع كلا الحزبين الآن إلى ولايات أخرى حيث قد تسمح القواعد بإعادة رسم الخرائط بطرق من شأنها خلق المزيد من المقاعد.

وتضيف معركة إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية عنصرا جديدا متقلبا وعالي المخاطر إلى انتخابات العام المقبل.

ويسيطر الجمهوريون حاليا على مجلسي الكونجرس، ويعمل المشرعون في الحزب إلى حد كبير على تنفيذ رغبات ترامب.

يأمل الديمقراطيون المحاصرون أن يُسهم عدم شعبية العديد من سياسات ترامب في إشعال عودتهم للسيطرة على مجلس النواب.

وإذا فاز الديمقراطيون، فسيحصلون فورًا على سلطة التحقيق مع ترامب وأعضاء حكومته المثيرين للجدل.