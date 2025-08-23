قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عاد للمنافسة.. طارق السيد يكشف الفارق بأداء الزمالك عن الموسم الماضي
المقاومة الفلسطينية تطالب الدول العربية والإسلامية بخطوات عملية لإنقاذ أهالي غزة
محتجون يعترضون طريق بن جفير ويرفعون صور المحتجزين في غزة
موعد نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2025 .. توضيح عاجل الآن
محاميها يستغيث وطليقها ينفي.. عودة شيرين وحسام حبيب| تفاصيل تُكشف لأول مرة
قرار حاسم من شيرين عبد الوهاب وإجراء قانوني .. آخر التطورات
نوال الزغبي عن عودة شيرين وحسام: لا أريد الحديث عن أى فنانة
بسبب بطولة أمم إفريقيا.. أليو ديانج يؤجل تجديد عقده مع الأهلي
وزير التعليم بجامعة اليابان: توظيف الذكاء الاصطناعي لخدمة مستقبل الطلاب
محافظ الجيزة: تعامل فوري مع أي متغيرات مكانية وإتخاذ الإجراءات القانونية
سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 23-8-2025
برلماني: تزايد المجاعة داخل قطاع غزة لحظة مأساوية في التاريخ الإنساني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تكساس تعتمد خريطة انتخابية تهدف لإحكام قبضة ترامب على الكونجرس

الكونجرس
الكونجرس
محمد على

وافق المشرعون في ولاية تكساس في وقت مبكر من صباح السبت على خريطة انتخابية جديدة تهدف إلى اقتطاع خمسة مقاعد جديدة ذات ميول جمهورية في الولاية لمساعدة الحزب في الاحتفاظ بالسيطرة على الكونجرس في انتخابات التجديد النصفي العام المقبل.

وصوت أعضاء مجلس الشيوخ على أساس حزبي لإقرار الخريطة بأغلبية 18 صوتا مقابل 11 صوتا بعد منتصف ليل السبت، بعد أكثر من ثماني ساعات من المناقشات.

أحبطت خطط السيناتور الديمقراطية كارول ألفارادو لعرقلة مناقشة الخريطة كاحتجاج أخير عندما استخدم الجمهوريون اقتراحا إجرائيا لوقف المناقشة، وإنهاء عرقلة النقاش، والانتقال مباشرة إلى التصويت النهائي.

وكان دونالد ترامب قد ضغط على ولاية تكساس التي يديرها الجمهوريون لإنشاء الخريطة الجديدة للمساعدة في منع المعارضين الديمقراطيين من أخذ  مجلس النواب في عام 2026، أي في منتصف فترة ولايته.

وقد دفعت هذه المناورة السياسية القاسية حاكم ولاية كاليفورنيا الديمقراطي، جافين نيوسوم، إلى إطلاق عملية لإعادة رسم خريطة ولايته - وهذه المرة من خلال إنشاء خمسة مقاعد جديدة محتملة للديمقراطيين.

ورغم أن نيوسوم يأمل في إلغاء المزايا التي اكتسبها الجمهوريون في تكساس، فإن خطته لا تزال تتطلب موافقة الناخبين في الانتخابات المقررة في نوفمبرالمقبل.

ويتطلع كلا الحزبين الآن إلى ولايات أخرى حيث قد تسمح القواعد بإعادة رسم الخرائط بطرق من شأنها خلق المزيد من المقاعد.

وتضيف معركة إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية عنصرا جديدا متقلبا وعالي المخاطر إلى انتخابات العام المقبل.

ويسيطر الجمهوريون حاليا على مجلسي الكونجرس، ويعمل المشرعون في الحزب إلى حد كبير على تنفيذ رغبات ترامب.

يأمل الديمقراطيون المحاصرون أن يُسهم عدم شعبية العديد من سياسات ترامب في إشعال عودتهم للسيطرة على مجلس النواب.

 وإذا فاز الديمقراطيون، فسيحصلون فورًا على سلطة التحقيق مع ترامب وأعضاء حكومته المثيرين للجدل.

المتحدة الأمريكية الكونجرس خريطة انتخابية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيارة محمد سيحا بعد حادث سير

حارس مرمى الأهلي يتعرض لحادث سير.. ويعلق: الحمد لله

الزمالك

حقيقية فتح النائب العام تحقيقات مع مجلس إدارة الزمالك في إهدار المال العام

أحمد شوبير

الكيمى كو.. شوبير يرد على هتافات جمهور الزمالك ضد نجله

حالة الطقس

شديد الحرارة رطب نهارا.. موعد انتهاء الموجة الحارة وانخفاض 6 درجات مئوية

محمد النني

زوجة النني الأولى تثير الجدل بتعليق غامض .. ماذا يحدث؟

الذهب

أسعار الذهب اليوم السبت 23 أغسطس 2025 في مصر

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم السبت

موعد صرف المرتبات

بالزيادة الجديدة.. موعد صرف مرتبات العاملين بالدولة لشهر أغسطس 2025

ترشيحاتنا

قطع المياه

انقطاع المياه في عدة مناطق بالقليوبية لإصلاح خط طرد محطة كوم أشفين

صورة أرشيفية

تعليم الغربية: انتظام لجان امتحانات الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة

اورمان بني سويف

دعم زواج 10 فتيات يتيمات بقرى ونجوع بني سويف

بالصور

لسبب غريب.. رولز رويس تلقى أغلى سيارة في الماء

رولز رويس
رولز رويس
رولز رويس

بسبب سوء المبيعات.. هيونداي تودع سيارتها الكهربائية الشهيرة

هيونداي
هيونداي
هيونداي

قوام رشيق.. شيماء سيف تستعرض جمالها بفستان أنيق

شيماء سيف
شيماء سيف
شيماء سيف

إطلالة صيفية.. أسماء جلال تستعرض رشاقتها

اسماء جلال
اسماء جلال
اسماء جلال

فيديو

عودة شيرين وحسام حبيب

محاميها يستغيث وطليقها ينفي.. عودة شيرين وحسام حبيب| تفاصيل تُكشف لأول مرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن التحكم في الذكاء الاصطناعي؟

د. محمد بشاري، الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: القاضي الذي حوَّل منصة القضاء إلى مقعد أبٍ رحيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: إثراء وحماية اللغة العربية

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

المزيد