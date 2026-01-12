خاص .. بيراميدز يسعى لخطف صفقة الأهلي المنتظرة

يسعى نادي بيراميدز فى الآونة الأخيرة لتدعيم المركز الأيسر بعد إصابة محمد حمدي مدافع الفريق مع منتخب مصر بقطع فى الرباط الصليبي فى مباراة بنين فى دور الـ16، والتى إنتهت بفوز الفراعنة 3-1.

وعلم موقع صدي البلد من مصادره ،أن مسئولى بيراميدز فتحوا باب المفاوضات مع نادي بتروجيت لضم توفيق محمد ليكن بديلاً لـ محمد حمدي.

يذكر أن النادي الأهلي يرغب فى فى ضم توفيق محمد بعد الأزمة التى يعانى منها المارد الأحمر فى المركز الأيسر للفريق.

موعد عودة بعثة بيراميدز من معسكر أبوظبي

تعود بعثة فريق بيراميدز إلي القاهرة قادمة من أبوظبي بـ الإمارات يوم الأربعاء القادم عقب إنتهاء معسكر الفريق السماوي التدريبي.



ويلتقي فريق الكرة الول بنادي بيراميدز نظيره فريق البنك الأهلي يوم 19 يناير الجاري فى إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.



وتغادر بعثة فريق بيراميدز القاهرة متوجهة إلي المغرب من أجل ملاقاة نظيره فريق نهضة بكان يوم 24 يناير الحالي فى إطار منافسات دوري أبطال إفريقيا.



