فيستون ماييلي يداعب ابنته في معسكر بيراميدز| صور

نشر الكونغولي فيستون ماييلي نجم فريق بيراميدز عبر موقع التواصل الإجتماعي صورا رفقة ابنته وهو يداعبها فى معسكر الفريق السماوي الخارجي.

وتعود بعثة فريق بيراميدز إلي القاهرة قادمة من أبوظبي يوم الأربعاء القادم عقب إنتهاء معسكر الفريق السماوي التدريبي.



ويلتقي فريق الكرة الول بنادي بيراميدز فريق البنك الأهلي يوم 19 يناير الجاري فى إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.



وتغادر بعثة فريق بيراميدز القاهرة متوجهة إلي المغرب لملاقاة نهضة بكان يوم 24 يناير الحالي فى إطار منافسات دوري أبطال إفريقيا.

بيراميدز يهزم جولف يونايتد وديا

حقق فريق بيراميدز الفوز وديا على نظيره جولف يونايتد الإماراتي بثلاثية نظيفة في إطار أولى وديات معسكر الفريق المقام بالإمارات ، سجل ثلاثية بيراميدز في اللقاء يوسف أوباما في الشوط الأول قبل أن يضيف أحمد عاطف قطة ودودو الجباس في الشوط الثاني من المباراة.



وحرص الجهاز الفني بقيادة الكرواتي كرونسلاف بورتشيتش على تجربة كافة اللاعبين خلال المباراة للاطمئنان عليهم وتجهيزهم جميعا للمرحلة المقبلة.ومن المقرر أن يتواصل معسكر الفريق في أبوظبي خلال الأيام المقبلة قبل أن يختتم المعسكر بمواجهة نيفتشي الأذربيجاني يوم 13 يناير الجاري قبل العودة إلى القاهرة.