كأس عاصمة مصر .. بيراميدز يتأخر بهدفين أمام وادي دجلة فى الشوط الأول

تقدم وادي دجلة على بيراميدز بنثائية نظيفة فى الشوط الأول ،في المباراة التي تجمع الفريقين حالياً على ملعب إستاد السلام فى الجولة السادسة من دور المجموعات ضمن منافسات كأس عاصمة مصر.

وأفتتح وادي دجلة التهديف في الدقيقة 10، عن طريق أحمد رفعت، ثم أضاف وادي دجلة الهدف الثاني في الدقيقة 40، عن طريق على حسين.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: مروان ناصر

خط الدفاع: حسن الدولي - مروان عصام - عبد الله بدير - يوسف فؤاد

خط الوسط: يوسف شيكا - عمر عبد العظيم - أدهم نبيل - حسن طارق - حمزة محمد

خط الهجوم: زياد نواوي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

زياد برازيلي - أحمد شد - عمر معلول - يوسف علي - عمر طارق - أحمد فكري - خالد حاتم - علي حمودة - كريم هاني

ويتولى رئاسة قطاع الناشئين بنادي بيراميدز الكابتن إسلام شكري، ويقود فريق الشباب، المدير الفني محمود سمير، والمدرب العام محمد عطوة، والمدرب مصطفى أحمد، ومدرب الحراس شريف سمير، والمدير الإداري إبراهيم إمام، والإداريان أشرف خيري وإسماعيل إبراهيم.

والمعد البدني وجيه عبد الغني، وأحمد مصطفى وإبراهيم المنيري للعلاج الطبيعي، ومساعدا الملعب محمود عثمان، ورمضان حارص.