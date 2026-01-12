القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي تسلّم شهادات المأمونية لعدد من محطات دمياط

سلّم الدكتور صلاح بيومي، نائب الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، شهادات المأمونية لنظم إمداد مياه الشرب بمحطتي مياه العدلية ومياه البستان، إلى جانب شهادة مأمونية نظام الصرف الصحي بمحطة كفر سعد بمحافظة دمياط.

يأتي ذلك في إطار حرص الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي على تطبيق أعلى معايير السلامة والجودة بمنظومتي مياه الشرب والصرف الصحي.

وتُعد شهادات المأمونية تتويجًا لمنظومة اعتماد متكاملة تمر بعدة مراحل دقيقة، تبدأ بالمراجعة الفنية داخل الشركة القابضة، تليها مراجعة جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، ثم قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، وصولًا إلى العرض على اللجنة العليا للمياه للاعتماد النهائي، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الأمان التشغيلي وفقًا للمعايير المعتمدة.

وجرى تسليم الشهادات برعاية المهندس أحمد جابر شحاتة، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وبحضور العميد مهندس محمد جلال مستشار رئيس مجلس الإدارة للتخطيط والمشروعات.

وتسلّم الشهادات المهندس مجدي عطا الله، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، بحضور الدكتورة إيمان العزبي رئيس قطاع المعامل، وفريق العمل المعاون بالشركة.

كما حضر من الشركة القابضة الدكتور محمود عبد الرحمن مدير عام مأمونية مياه الشرب والصرف الصحي، والدكتور محمد عبد المولى مدير مأمونية تداول المخلفات، والدكتور مصطفى خلف من إدارة شؤون البيئة.

يأتي هذا في إطار استراتيجية الدولة المصرية لتعزيز منظومة مأمونية مياه الشرب والصرف الصحي، ودعم أهداف التنمية المستدامة، بما يضمن تقديم خدمات آمنة وذات جودة عالية للمواطنين، والحفاظ على الصحة العامة والبيئة.