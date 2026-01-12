قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار التوك شو: انفراجة قوية مرتقبة في أسعار السيارات.. ومفاجأة فى طقس اليوم
الحكومة : إدخال منتجات جديدة بـ مصر للألومنيوم للتصدير عالميًا
مباحثات سياسية.. مصدر فلسطيني: وفد من حماس برئاسة خليل الحية يصل إلى القاهرة
ارتفاع جديد في أسعار الذهب.. هل وصل الجرام 7000 جنيه؟
تحذير جوي .. عاصفة ترابية تضرب المحافظات | وتدهور الرؤية على الطرق
بلومبرج : ترامب يستعد للإعلان عن مجلس السلام لإدارة خطة غزة
بدء تصويت النواب لاختيار رئيس المجلس
كسر الإزاز ونط من الشباك | احتراق أتوبيس نقل عام في العمرانية .. صور
التهاب رئوي وعملية بالعمود الفقري.. تفاصيل مرض شيرين ومنير وهاني شاكر
حماس تدعو السلطة للاستجابة للحظة التاريخية لترتيب الوضع الفلسطيني الداخلي
خاص .. بيراميدز يسعى لخطف صفقة الأهلي المنتظرة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي تسلّم شهادات المأمونية لعدد من محطات دمياط

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
آية الجارحي

 سلّم الدكتور صلاح بيومي، نائب الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، شهادات المأمونية لنظم إمداد مياه الشرب بمحطتي مياه العدلية ومياه البستان، إلى جانب شهادة مأمونية نظام الصرف الصحي بمحطة كفر سعد بمحافظة دمياط.

يأتي ذلك في إطار حرص الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي على تطبيق أعلى معايير السلامة والجودة بمنظومتي مياه الشرب والصرف الصحي.

وتُعد شهادات المأمونية تتويجًا لمنظومة اعتماد متكاملة تمر بعدة مراحل دقيقة، تبدأ بالمراجعة الفنية داخل الشركة القابضة، تليها مراجعة جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، ثم قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، وصولًا إلى العرض على اللجنة العليا للمياه للاعتماد النهائي، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الأمان التشغيلي وفقًا للمعايير المعتمدة.

وجرى تسليم الشهادات برعاية المهندس أحمد جابر شحاتة، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وبحضور العميد مهندس محمد جلال مستشار رئيس مجلس الإدارة للتخطيط والمشروعات.

وتسلّم الشهادات المهندس مجدي عطا الله، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، بحضور الدكتورة إيمان العزبي رئيس قطاع المعامل، وفريق العمل المعاون بالشركة. 

كما حضر من الشركة القابضة الدكتور محمود عبد الرحمن مدير عام مأمونية مياه الشرب والصرف الصحي، والدكتور محمد عبد المولى مدير مأمونية تداول المخلفات، والدكتور مصطفى خلف من إدارة شؤون البيئة.

يأتي هذا في إطار استراتيجية الدولة المصرية لتعزيز منظومة مأمونية مياه الشرب والصرف الصحي، ودعم أهداف التنمية المستدامة، بما يضمن تقديم خدمات آمنة وذات جودة عالية للمواطنين، والحفاظ على الصحة العامة والبيئة.

الصرف الصحي مياه الشرب مياه العدلية مياه البستان كفر سعد

الدواجن

هتشتريها بكام بكرة؟.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

شيرين عبد الوهاب

بعد أنباء مغادرة شيرين منزلها بصحبتها.. معلومات عن ياسمين شقيقة زينة

إمام عاشور

قلق في الأهلي بسبب إمام عاشور

بعد توليها رئاسة الجلسة الأولى لبرلمان 2026.. من هي عبلة الهواري؟

بعد توليها رئاسة الجلسة الأولى لبرلمان 2026.. من هي عبلة الهواري؟

أفعال محرمة في رجب

أفعال محرمة في العشر الأواخر من رجب.. احذرها خلال الـ7 أيام المقبلة

أحمد حسن

عروض مغرية للاعب الأهلي وموقف توروب منها.. تفاصيل

بسوهاج

تفاصيل مرعبة لإنهاء حياة الحاجة نفيسة على يد جارتها في سوهاج

أرشيفية

صورة تهز واشنطن.. خامنئي يواجه ترامب بتمثال محطم ويتوعده بمصير الطغاة

مني حلا

منى هلا تظهر بالحجاب من كواليس بطل العالم

مي سليم

مي سليم تبرز رشاقتها من الجيم.. شاهد

محمود حمدلن

مؤلف العمل يكشف سر الاستعانة برياضة الملاكمة فى مسلسل على كلاي.. خاص

بالصور

كيف تؤثر القهوة على صحتك؟.. فوائد علمية قد تفاجئك

كيف تؤثر القهوة على صحتك؟ فوائد علمية قد تفاجئك
كيف تؤثر القهوة على صحتك؟ فوائد علمية قد تفاجئك
كيف تؤثر القهوة على صحتك؟ فوائد علمية قد تفاجئك

أسباب مرض شيرين عبد الوهاب

لن تتخيلها .. اسباب مرض شبرين عبد الوهاب
لن تتخيلها .. اسباب مرض شبرين عبد الوهاب
لن تتخيلها .. اسباب مرض شبرين عبد الوهاب

جولدن جلوب .. أهم الجوائز واللحظات في النسخة 83 للحفل العالمي | صور

جوائز جولدن جلوب
جوائز جولدن جلوب
جوائز جولدن جلوب

هيفاء وهبي تثير الجدل بإطلالة جريئة

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

ويل سميث وأحمد سعد

حقيقة أم ذكاء اصطناعي.. رقص ويل سميث على مكسرات أحمد سعد| فيديوجراف

القط تيمبوس

مصر تخلف توقعات القط نيمبوس.. عالمة أزهرية تكشف حقيقة تنبؤات الحيوانات

نانسي صلاح والسحر

معمولي بوقوع شعري.. نانسي صلاح تكشف عن تعرضها للسحر ومحاربتها في الوسط الفني

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: ومن مقاصد الشريعة.. الضوابط الأخلاقية

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: أنا والبلطجي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب : الانتظار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تيه الأيديولوجيا بين الأقنعة والوجوه

المزيد