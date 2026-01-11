قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تشكيل برشلونة أمام ريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني
موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2026
تراجع ملحوظ في سعر الذهب بعد قفزة جنونية.. وعيار 21 الآن مفاجأة
محترفين وربع .. حمدي فتحي يثير الجدل بعد تريند صلاح وحسام حسن
6 لاعبين من منتخب مصر مهددون بالغياب عن نهائي أفريقيا في هذه الحاله
هل الخلع حلال أم حرام إذا تم دون رغبة الزوج؟.. أزهري يعلن مفاجأة
سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الأحد 11 يناير 2026
نتنياهو يوقع اتفاقاً أمنياً مع ألمانيا يتضمن تعاوناً سيبرانياً وتعقباً لإيران ووكلائها
وست هام يونايتد يتاهل إلى دور الـ32 من بطولة كأس إنجلترا
تقوّي أواصر المودة.. الإفتاء توضح حكم المصافحة بين المصلين
وفد من حماس يصل القاهرة للتشاور بشأن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار
ماراثون المهندسين يشتعل.. 570 مرشحا في اليوم الأول و13 يتنافسون على مقعد النقيب
اقتصاد

نائب رئيس الشركة القابضة يتفقد محطة مياه الكريمات ويتابع جاهزية المحطات

آية الجارحي

تفقد اللواء مهندس عاصم عبد الله شكر، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، محطة مياه الكريمات.

 وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لموقف التشغيل ورفع كفاءة منظومة إمدادات مياه الشرب.

وشملت الجولة تفقد أعمال التشغيل بالمحطة، إلى جانب متابعة روافع وخط مياه الكريمات، حيث شدد نائب رئيس الشركة القابضة على ضرورة الالتزام بتنفيذ برامج الصيانة الدورية بكافة مواقع الشركة، بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل والحفاظ على أصول ومعدات المنظومة.

كما تابع اللواء عاصم شكر أعمال تشغيل ازدواج خط مياه الكريمات بطول 27 كم، حيث تم الانتهاء من أعمال الربط والتطهير ودخول الخط الخدمة، بما يسهم في زيادة كميات المياه الواردة وتحسين الضغوط على الشبكات بالمناطق المخدومة.

وأكد نائب رئيس الشركة القابضة على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة، واستعداد مختلف قطاعات الشركة لاستقبال فصل الصيف دون حدوث أي شكاوى تتعلق بمياه الشرب، مع التأكيد على الاستمرار في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمحافظة البحر الأحمر.

كم وجّه اللواء عاصم شكر بضرورة الالتزام الكامل بتطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية داخل مواقع العمل، حفاظًا على سلامة العاملين وضمان بيئة عمل آمنة، بما يحقق استدامة التشغيل واستمرارية تقديم الخدمة بالكفاءة المطلوبة.

الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي محطة مياه الكريمات البحر الأحمر المياه

الأمطار

غزيرة ورعدية.. خريطة سقوط الأمطار على المحافظات غدًا

جانب من المصنع

رئيس الوزراء: المواطن يدفع 400 جنيه فقط مقابل عمليات تكلف الدولة مليون جنيه

وزير التعليم مع سفير اليابان

وزير التعليم: تطوير مناهج الرياضيات حتى الصف الثالث الثانوي بالتعاون مع اليابان

عريس المرج

طعنة 15 سم استقرت في الرئة.. تفاصيل تقرير الطب الشرعي لـ عريس المرج

منتخب مصر

بعد موقعة كوت ديفوار.. مصر تقفز 4 مراكز في تصنيف الفيفا

صورة تعبيرية

حصانة ومكافأة شهرية الأبرز ..حقوق كفلها القانون لعضو مجلس النواب بعد أدائه اليمين الدستورية مباشرة

الزمالك وبيراميدز

2.5 مليون دولار و5 لاعبين .. صفقة تبادلية كبرى بين الزمالك وبيراميدز

دواجن وبيض

بعد انتهاء الأعياد.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق اليوم

انقلاب سيارة ملاكي

إصابة سيدتين في انقلاب سيارة على كوبري نمرة البصل بطريق المحلة - كفر الشيخ الدولي

المتهم

سقوط عاطل تعدى على شخصين بسلاح أبيض في قبضة الأمن بالشرقية

مجلس الدولة

قرار جديد من المحكمة في سحب ترخيص مدرسة سيذر الدولية للغات

بين الرياضة والدراما.. ريم مصطفى تخطف الأنظار في ملعب التنس

صحة الشرقية: 3 قوافل علاجية وكشف وعلاج مجاني لـ 5 ألاف مواطن| صور

تنفيذ 27 مشروعا بتكلفة مليار و700 مليون جنيه في قطاع الصرف الصحي بالشرقية

فتاة شعبية من الباطنية .. هدى الإتربي تنشر الصور الأولى من مسلسل مناعة

فقدان الوزن

ورقة وقلم غيرت حياتها بالكامل.. امرأة تفقد 86 كيلو جراماً

صورة من اللقاء

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان نائب القائد العام للجيش الوطنى الليبي لبحث التعاون العسكري

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تيه الأيديولوجيا بين الأقنعة والوجوه

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: متحف برلمان الشعب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

