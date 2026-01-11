نائب رئيس الشركة القابضة يتفقد محطة مياه الكريمات ويتابع جاهزية المحطات

تفقد اللواء مهندس عاصم عبد الله شكر، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، محطة مياه الكريمات.

وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لموقف التشغيل ورفع كفاءة منظومة إمدادات مياه الشرب.

وشملت الجولة تفقد أعمال التشغيل بالمحطة، إلى جانب متابعة روافع وخط مياه الكريمات، حيث شدد نائب رئيس الشركة القابضة على ضرورة الالتزام بتنفيذ برامج الصيانة الدورية بكافة مواقع الشركة، بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل والحفاظ على أصول ومعدات المنظومة.

كما تابع اللواء عاصم شكر أعمال تشغيل ازدواج خط مياه الكريمات بطول 27 كم، حيث تم الانتهاء من أعمال الربط والتطهير ودخول الخط الخدمة، بما يسهم في زيادة كميات المياه الواردة وتحسين الضغوط على الشبكات بالمناطق المخدومة.

وأكد نائب رئيس الشركة القابضة على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة، واستعداد مختلف قطاعات الشركة لاستقبال فصل الصيف دون حدوث أي شكاوى تتعلق بمياه الشرب، مع التأكيد على الاستمرار في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمحافظة البحر الأحمر.

كم وجّه اللواء عاصم شكر بضرورة الالتزام الكامل بتطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية داخل مواقع العمل، حفاظًا على سلامة العاملين وضمان بيئة عمل آمنة، بما يحقق استدامة التشغيل واستمرارية تقديم الخدمة بالكفاءة المطلوبة.