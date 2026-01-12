قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تفاصيل صادمة بشأن الحالة الصحية لـ الفنانة شيرين عبدالوهاب
بعد العاصفة الترابية .. الأرصاد تحذر من ظواهر جوية تضرب مصر خلال ساعات
أخبار التوك شو: انفراجة قوية مرتقبة في أسعار السيارات.. ومفاجأة فى طقس اليوم
الحكومة : إدخال منتجات جديدة بـ مصر للألومنيوم للتصدير عالميًا
مباحثات سياسية.. مصدر فلسطيني: وفد من حماس برئاسة خليل الحية يصل إلى القاهرة
ارتفاع جديد في أسعار الذهب.. هل وصل الجرام 7000 جنيه؟
تحذير جوي .. عاصفة ترابية تضرب المحافظات | وتدهور الرؤية على الطرق
بلومبرج : ترامب يستعد للإعلان عن مجلس السلام لإدارة خطة غزة
بدء تصويت النواب لاختيار رئيس المجلس
كسر الإزاز ونط من الشباك | احتراق أتوبيس نقل عام في العمرانية .. صور
التهاب رئوي وعملية بالعمود الفقري.. تفاصيل مرض شيرين ومنير وهاني شاكر
حماس تدعو السلطة للاستجابة للحظة التاريخية لترتيب الوضع الفلسطيني الداخلي
رياضة

12 لقبا في نصفي النهائي.. مصر تتفوق تاريخيا فمن يحسم بطاقة التأهل؟

منتصر الرفاعي

يشهد المربع الذهبي لنسخة كأس أمم أفريقيا 2025 حضور أربعة منتخبات وهم منتخب مصر والسنغال والمغرب ونيجيريا سبق لها التتويج باللقب في مشهد يعكس ثراء التاريخ الكروي والقوة التنافسية للبطولة. 

ويصل مجموع الألقاب التي حققتها هذه المنتخبات إلى 12 لقبًا ما يمنح مواجهات نصف النهائي طابعا تاريخيا ومثيرا للغاية.

يتصدر منتخب مصر قائمة الأكثر تتويجًا باللقب برصيد 7 ألقاب أعوام: 1957، 1959، 1986، 1998، 2006، 2008، و2010، فيما حققت نيجيريا 3 ألقاب أعوام 1980 و1994 و2013، بينما توج كل من المغرب والسنغال بلقب وحيد أعوام 1976 و2021 على التوالي.

محمد صلاح يشعل سباق الهدافين

واصل محمد صلاح قائد منتخب مصر ونجم ليفربول الإنجليزي تألقه اللافت بعدما أشعل المنافسة على لقب هداف البطولة رافعا رصيده إلى 4 أهداف بعد تسجيله هدفا حاسما في فوز الفراعنة على كوت ديفوار بنتيجة 3-2 في ربع النهائي بمدينة أغادير.

ويتصدر المغربي إبراهيم دياز قائمة هدافي البطولة برصيد 5 أهداف يليه كل من النيجيري فيكتور أوسيمين والمصري محمد صلاح برصيد 4 أهداف لكل منهما. 

كما يدخل بقوة في دائرة المنافسة عدد من النجوم مثل المغربي أيوب الكعبي والنيجيري لوكمان بعدما سجل كل لاعب 3 أهداف ما ينبئ بصراع هجومي محتدم في مواجهات نصف النهائي.

مساهمات مصرية مؤثرة في الانتصار

شهدت مواجهة كوت ديفوار تألقًا جماعيًا للفراعنة، حيث افتتح عمر مرموش التسجيل، رافعًا رصيده إلى هدفين في البطولة، فيما أحرز المدافع رامي ربيعة هدفًا آخر لينضم إلى قائمة هدافي النسخة الحالية، مؤكدًا قوة الأداء الجماعي لمصر وقدرتها على المنافسة حتى اللحظات الأخيرة.

إثارة وحسم مرتقب في نصف النهائي

مع تقارب مستوى المنتخبات وتعدد نجوم الهجوم تبدو مواجهات نصف النهائي مفتوحة على جميع الاحتمالات في انتظار من يحسم بطاقة العبور إلى النهائي ويواصل حلم التتويج بلقب القارة السمراء بينما يسعى الخاسرون لتقديم أفضل أداء في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

طريق النهائي ومواعيد الحسم الكبير

سيواجه المنتخبان الفائزان من مباراتي نصف النهائي بعضهما البعض في المباراة النهائية المقرر إقامتها مساء الأحد المقبل على استاد الرباط، فيما يخوض المنتخبان الخاسران مواجهة تحديد المركزين الثالث والرابع يوم السبت المقبل على ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء، في مباريات يتوقع أن تشهد قوة وإثارة لا تقل عن مستوى نصف النهائي.

كأس أمم أفريقيا 2025 منتخب مصر مصر والسنغال المغرب ونيجيريا محمد صلاح

