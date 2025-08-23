قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القاهرة الإخبارية: سقوط شهداء في غارات إسرائيلية على خان يونس ودير البلح والبريج
عودة موجة الطقس الحار.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات القادمة
نجم الزمالك السابق: لحظات القاضية ممكن كانت صعبة.. ومحمود علاء اتظلم
10 مدن عربية ضمن قائمة الأعلى حرارة في العالم خلال 24 ساعة.. ماذا يحدث ؟
تحرك فوري وتحويل للنيابة.. مفاجأة بشأن فيديوهات السوشيال ميديا
ناشطون ينددون بتطرف ايتمار بن جفير .. ومصادر : قتال غزة سيستمر لأشهر
غرق 6 طلاب وإصابة 24 في الإسكندرية
إساءات مباشرة طالتني.. قرار حاسم من حسام حبيب ضد محامي شيرين عبدالوهاب
بعد التحديث.. رسوم التحويل والاستعلام بتطبيق إنستاباي
نيابة مطروح: حبس سائق النقل الليبي المتسبب فى حادث الضبعة واجراء تحليل مخدرات
مصر ترحب بخارطة الطريق الأممية لتسوية الأزمة الليبية
برنامج تكنولوجيا معلومات وبرمجة لطلاب 4و5 ابتدائي بالمدارس المصرية اليابانية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

فضيحة أخلاقية.. منظمات دولية تنتفض ضد إسرائيل بعد إعلان مجاعة غزة رسميا

أرشيفية
أرشيفية
محمد على

انهالت ردود الفعل الدولية الغاضبة على إسرائيل بعد إعلان الأمم المتحدة رسمياً تفشي المجاعة في قطاع غزة، حيث حمّلت منظمات إغاثة ومسؤولون غربيون تل أبيب المسؤولية المباشرة عن الكارثة الإنسانية غير المسبوقة واعتبر بعضهم ما يحدث "فضيحة أخلاقية".

أعلنت الأمم المتحدة والهيئة الدولية المعنية بمراقبة الجوع في العالم (IPC) تفشي المجاعة رسمياً في قطاع غزة، لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط، وسط تنديد واسع من منظمات إغاثة دولية ومسؤولين غربيين بالحصار الإسرائيلي المستمر على القطاع.

أكد التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، المدعوم من الأمم المتحدة، أن أكثر من نصف مليون شخص في غزة يواجهون ظروفاً كارثية من الجوع وسوء التغذية الحاد، محذراً من امتداد المجاعة إلى دير البلح وخان يونس بنهاية الشهر الحالي، وتفاقم الأزمة حتى يونيو  2026.

قالت منظمة ميرسي كور إن تأكيد المجاعة هو "نتيجة مباشرة لأشهُر من القيود المتعمدة على المساعدات وتدمير أنظمة الغذاء والصحة والمياه"، مؤكدة أن لديها مساعدات كافية لـ160 ألف شخص لكنها مُنعت من الدخول.

من جانبها، اعتبرت منظمة كريستيان إيد الدولية أن ما يحدث "غير معقول"، مشيرة إلى أن عائلات في غزة تعاني الإغماء والإعياء الشديد بسبب الجوع، فيما حمّلت منظمة أوكسفام إسرائيل مسؤولية رفض جميع طلبات إدخال مساعداتها، التي تشمل طروداً غذائية عالية السعرات بقيمة 2.5 مليون دولار.

أما منظمة أكشن إيد فقد وصفت ما يحدث بأنه "مجاعة مدبرة بالكامل" و"وصمة عار في جبين الإنسانية".

 بدورها شددت لجنة الإنقاذ الدولية على ضرورة فتح جميع المعابر الحدودية، وإقرار وقف دائم لإطلاق النار لضمان تدفق المساعدات، معتبرة أن المساعدات وحدها لن توقف الكارثة "دون قرار سياسي حاسم".

كما اتهم المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إسرائيل بتعمد صناعة المجاعة، مؤكداً أن الواقع الميداني أسوأ بكثير مما ورد في التقرير الأممي، وأن أكثر من 1.5 مليون إنسان يعانون من مستويات حادة من الجوع.

على الصعيد السياسي، وصف وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي المجاعة بأنها "فضيحة أخلاقية وكارثة من صنع الإنسان"، محملاً إسرائيل المسؤولية عن منع دخول الغذاء والدواء.

أما وزير الخارجية الأيرلندي سيمون هاريس فاعتبر ما يحدث "مقز وحقير"، وأكد أن بلاده ترى في ما يجري إبادة، داعياً الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات على إسرائيل وزيادة الدعم لبرامج المساعدات الإنسانية.

من جهته، وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش المجاعة في غزة بأنها "كارثة من صنع البشر واتهام أخلاقي وفشل للبشرية"، مؤكداً أن الوضع القائم "لا يمكن أن يستمر دون عقاب".

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة في غزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة الإسرائيلية 62 ألفاً و263 شهيداً و157 ألفاً و365 مصاباً من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 273 شخصاً، بينهم 112 طفلاً.
 

تفشي المجاعة المجاعة إسرائيل إعلان الأمم المتحدة كارثة غزة منظمات دولية جوتيريش ردود الفعل الدولية الحصار الإسرائيلي مجاعة مدبرة بالكامل جبين الإنسانية لجنة الإنقاذ الدولية فضيحة أخلاقية إبادة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيارة محمد سيحا بعد حادث سير

حارس مرمى الأهلي يتعرض لحادث سير.. ويعلق: الحمد لله

وزير الصحة

غرق 6 طلاب وإصابة 24 في الإسكندرية

أحمد شوبير

الكيمى كو.. شوبير يرد على هتافات جمهور الزمالك ضد نجله

حالة الطقس

شديد الحرارة رطب نهارا.. موعد انتهاء الموجة الحارة وانخفاض 6 درجات مئوية

محمد النني

زوجة النني الأولى تثير الجدل بتعليق غامض .. ماذا يحدث؟

موعد صرف المرتبات

بالزيادة الجديدة.. موعد صرف مرتبات العاملين بالدولة لشهر أغسطس 2025

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم السبت

نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2025

موعد نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2025 .. توضيح عاجل الآن

ترشيحاتنا

شيخ الأزهر

مجلس حكماء المسلمين يدين استهداف قافلة إنسانية في دارفو

معنى الصراط المستقيم

أستاذ شريعة يوضح معنى "الصراط المستقيم" في القرآن الكريم

دعاء الصباح للهداية والفرج

دعاء الصباح للهداية والفرج.. اغتنمه وردده الآن

بالصور

جمبسوت لافت.. مي عمر تبهر متابعيها في أحدث ظهور

مي عمر
مي عمر
مي عمر

تموين بلبيس: ضبط مصنع أعلاف حيوانية ملوثة ومجهولة المصدر

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

لسبب غريب.. رولز رويس تلقى أغلى سيارة في الماء

رولز رويس
رولز رويس
رولز رويس

بسبب سوء المبيعات.. هيونداي تودع سيارتها الكهربائية الشهيرة

هيونداي
هيونداي
هيونداي

فيديو

عودة شيرين وحسام حبيب

محاميها يستغيث وطليقها ينفي.. عودة شيرين وحسام حبيب| تفاصيل تُكشف لأول مرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن التحكم في الذكاء الاصطناعي؟

د. محمد بشاري، الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: القاضي الذي حوَّل منصة القضاء إلى مقعد أبٍ رحيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: إثراء وحماية اللغة العربية

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

المزيد