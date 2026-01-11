قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصر على أعتاب رقم قياسي جديد في كأس أمم إفريقيا .. الفرصة متاحة لتحقيق إنجاز مميز باسم الفراعنة
وزير الري من البحيرة: سد العجز في العمالة بالمحطات وتطوير السكن الإداري
وزير الأوقاف: اتفقت مع الفلبين على استضافة قساوسة لتدريبهم في مصر على قيم التسامح
التفاصيل الكاملة لإفتتاح متحف فاروق حسني للفنون بالزمالك
إسرائيل في حالة تأهب قصوى تحسبا لتدخل أمريكي في إيران
لاعب كوت ديفوار: منتخب مصر لعب مباراة جماعية ونالوا مرادهم
بالفيديو كونفرانس..كواليس محاكمة شاكر محظور.. والمحامى يطالب بالبراءة
فولفو تدخل التحدي.. فولفو EX60 تنافس بي إم دبليو ومرسيدس وتسلا
مؤشر مرصد الأزهر: استقرار نسبي وهجمات محدودة بشرق أفريقيا فى ديسمبر 2025
شوبير: مؤشرات إيجابية قريبًا في الإسماعيلي واستثمار جديد قادم
خطوات التسجيل في كشف الأورام السرطانية مجاناً.. الرابط والخطوات
وزير الثقافة يكرم د. أحمد مجدي بآداب عين شمس لفوزه بجائزة الدولة التشجيعية 2025

حسام الفقي

كرم  الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، الدكتور أحمد مجدي، المدرس بقسم الدراما والنقد المسرحي بكلية الآداب بجامعة عين شمس، بمناسبة حصوله على  جائزة الدولة التشجيعية في العلوم الاجتماعية (فرع الثقافة الرقمية) لعام 2025. جاء ذلك خلال احتفالية "عيد الثقافة المصرية" التي أقيمت بدار الأوبرا تحت رعاية  الرئيس عبد الفتاح السيسي وبحضور لفيف من قيادات المجلس الأعلى للثقافة ورموز الفكر والإبداع، ضمن قائمة ضمت 38 مبدعاً وباحثاً في مختلف المجالات.

​وقد أشادت  الدكتورة حنان كامل، عميدة كلية الآداب، بهذا الإنجاز مؤكدة أنه ثمرة مسار علمي جاد يواكب تحولات العصر الرقمي، ويعكس دور الكلية كشريك فاعل في تشكيل الوعي الثقافي وبناء الهوية المصرية.
كما احتفى وكلاء الكلية وأعضاء هيئة التدريس بهذا الإنجاز، كونه يجسد تميز الجامعة وتكاملها الأكاديمي."

من جانبه، أعرب الدكتور أحمد مجدي عن تقديره لهذا التكريم الرفيع، موجهاً الشكر لوزارة الثقافة وإدارة كليته والجامعة، ومؤكداً أن هذه الجائزة تمثل حافزاً ومسؤولية جديدة لمواصلة البحث والاجتهاد في تطوير مجالات الثقافة الرقمية والدراما.

وزير الثقافة جامعة عين شمس الرئيس عبد الفتاح السيسي دار الأوبرا

صرخات ورعـ.ـب.. «إطفاء الجيزة» تنقذ إمبابة من كارثة بإخماد حريق هائل التهم عقارًا | شاهد

بعد الإجراءات الحكومية الأخيرة .. تراجع أسعار الدواجن اليوم بالأسواق

طعنة 15 سم استقرت في الرئة.. تفاصيل تقرير الطب الشرعي لـ عريس المرج

حصانة ومكافأة شهرية الأبرز ..حقوق كفلها القانون لعضو مجلس النواب بعد أدائه اليمين الدستورية مباشرة

بعد انتهاء الأعياد.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق اليوم

بعد موقعة كوت ديفوار.. مصر تقفز 4 مراكز في تصنيف الفيفا

رسميًا.. أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم

إنذارات تقلق الفراعنة.. 6 لاعبين مهددون بالغياب عن نهائي أمم أفريقيا

وزيرة الخارجية الفلسطينية تؤكد وقوف بلادها إلى جانب الصومال

الدفاع الروسية تتعامل مع 132 هدفا جويا أوكرانيا خلال 24 ساعة

صاروخ أوكراني يثير قلق موسكو.. فلامنجو أطول من حافلة ومداه 2900 كيلومتر

إيمان العاصي تخطف الأنظار بوصلة رقص برفقة نانسي عجرم | صور

قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنفذ عددا من الأنشطة والفعاليات خلال الفترة الماضية

إدارة الإشارة توقع بروتوكول تعاون مع الكهرباء للحصول على خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ

نانسي عجرم بفستان من إيلى صعب يبلغ سعره ربع مليون جنيه

ورقة وقلم غيرت حياتها بالكامل.. امرأة تفقد 86 كيلو جراماً

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان نائب القائد العام للجيش الوطنى الليبي لبحث التعاون العسكري

وعكة صحية مُفاجئة.. نادية مصطفى تكشف قصة مرض هاني شاكر

عرفت الخبر من السوشيال ميديا.. ياسمين جيلاني تكشف تفاصيل صادمة عن طلاقها | فيديوجراف

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تيه الأيديولوجيا بين الأقنعة والوجوه

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: متحف برلمان الشعب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

