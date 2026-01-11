قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الري من البحيرة: سد العجز في العمالة بالمحطات وتطوير السكن الإداري
وزير الأوقاف: اتفقت مع الفلبين على استضافة قساوسة لتدريبهم في مصر على قيم التسامح
التفاصيل الكاملة لإفتتاح متحف فاروق حسني للفنون بالزمالك
إسرائيل في حالة تأهب قصوى تحسبا لتدخل أمريكي في إيران
لاعب كوت ديفوار: منتخب مصر لعب مباراة جماعية ونالوا مرادهم
بالفيديو كونفرانس..كواليس محاكمة شاكر محظور.. والمحامى يطالب بالبراءة
فولفو تدخل التحدي.. فولفو EX60 تنافس بي إم دبليو ومرسيدس وتسلا
مؤشر مرصد الأزهر: استقرار نسبي وهجمات محدودة بشرق أفريقيا فى ديسمبر 2025
شوبير: مؤشرات إيجابية قريبًا في الإسماعيلي واستثمار جديد قادم
خطوات التسجيل في كشف الأورام السرطانية مجاناً.. الرابط والخطوات
وزير الثقافة يكرم أحمد مجدي بآداب عين شمس لفوزه بجائزة الدولة التشجيعية 2025
الأزهري: العالم يشهد تسارعًا غير مسبوق يفرض مسؤولية كبرى على المؤسسات الدينية والفكرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

صاروخ أوكراني يثير قلق موسكو.. فلامنجو أطول من حافلة ومداه 2900 كيلومتر

صاروخ فلامنغو الأوكراني
صاروخ فلامنغو الأوكراني
فرناس حفظي

في مصنع دفاعي وسط أوكرانيا، يعمل فريق من المهندسين على تطوير صاروخ كروز جديد يحمل اسم "فلامنجو" (FP-5)، في مشروع يهدف إلى تقليل اعتماد كييف على الأسلحة الغربية وتعزيز قدرتها على ضرب أهداف في عمق الأراضي الروسية، بحسب تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال.

ووفقاً للتقرير، يقوده المشروع شركة الصناعات الدفاعية الأوكرانية "فاير بوينت"، حيث يُنظر إلى الصاروخ الجديد كمنظومة يمكنها إحداث أضرار جوهرية وطويلة الأمد داخل روسيا، على عكس تأثير الطائرات المسيرة التي نجحت سابقاً في ضرب قطاع النفط الروسي لكن موسكو تمكنت من إصلاح الأضرار خلال أيام.

مواصفات الصاروخ 


ويبلغ طول الصاروخ أكثر من طول حافلة نقل عام ويزن نحو 6.3 أطنان، فيما يحمل رأساً حربياً بوزن يقارب 1130 كيلوغراماً، وهو ما يتجاوز بكثير قدرة الطائرة المسيّرة FP-1 التابعة للشركة والتي تحمل شحنة تبلغ حوالي 100 كيلوغرام فقط.


مدى يوازي الصواريخ الروسية


تؤكد الشركة أن مدى الصاروخ يصل إلى 2900 كيلومتر، وهو مدى أطول من الصواريخ الغربية التي حصلت عليها أوكرانيا حتى الآن، مثل صواريخ أتاكمس الأمريكية وستورم شادو البريطانية، ويوازي في المقابل قدرات الصواريخ الروسية من طراز كاليبر.


ورغم الطبيعة المتقدمة للمشروع، يعتمد الصاروخ جزئياً على حلول منخفضة التكلفة بسبب محدودية الميزانيات، إذ تستخدم محركات مستخرجة من طائرات سوفيتية قديمة بقيت في المخازن لعقود، وتستند أنظمة التحكم للطيران إلى برمجيات مفتوحة المصدر، وشبهت المديرة الفنية للشركة، إيرينا تراخ، موثوقية المحركات بـ"موثوقية الكلاشينكوف"، مؤكدة أن الهدف هو الكفاءة لا المظهر.


من 18 موظفاً إلى أكثر من 2000


تأسست "فاير بوينت" في نوفمبر 2022 على يد رجل الأعمال دينيس ستيلرمان، الذي سبق وأن عمل في وزارة الدفاع الروسية قبل انفصاله عنها. ونمت الشركة سريعاً من 18 موظفاً إلى أكثر من 2000 موظف، وتدير اليوم عمليات من نحو 40 منشأة في أنحاء أوكرانيا.


ولضمان الاستمرارية رغم القصف، تحافظ الشركة على نسخ احتياطية لكل منشأة، بينما يصل سمك جدران المصانع إلى 1.5 متر من الخرسانة لتحمل الهجمات.


تجربة أولى وهدف نهائي


جرى اختبار الصاروخ لأول مرة في أغسطس الماضي ضد قاعدة بحرية في شبه جزيرة القرم، وأصاب واحد فقط من ثلاثة صواريخ الهدف، ويقول الخبراء إن حجمه الكبير يجعله أكثر عرضة للرصد والاعتراض.


كما تخضع الشركة لتحقيق من هيئة مكافحة الفساد الأوكرانية، فيما تنفي ارتكاب أي مخالفات،  وبحسب التقرير، يتلقى المشروع دعماً خارجياً، في حين انضم وزير الخارجية الأمريكي الأسبق مايك بومبيو مؤخراً إلى مجلس إدارة الشركة.


وتعلق داخل أحد المصانع ملصقة تظهر طائر "فلامنغو" يمسك بورقة "آس"، في رد على تصريح للرئيس ترامب في فبراير الماضي قال فيه إن "الأوكرانيين لا يملكون أوراقاً رابحة".


وتستهدف الشركة في المرحلة المقبلة تكوين قدرة إنتاجية تصل إلى سبعة صواريخ يومياً بهدف خلق تهديد مستمر للجبهة الداخلية الروسية وتجاوز الميزة الجغرافية التي توفرها المسافات لروسيا.

كييف الأراضي الروسية شركة الصناعات الدفاعية الأوكرانية روسيا النفط الروسي موسكو أوكرانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لقطة من الحريق

صرخات ورعـ.ـب.. «إطفاء الجيزة» تنقذ إمبابة من كارثة بإخماد حريق هائل التهم عقارًا | شاهد

أسعار الدواجن

بعد الإجراءات الحكومية الأخيرة .. تراجع أسعار الدواجن اليوم بالأسواق

عريس المرج

طعنة 15 سم استقرت في الرئة.. تفاصيل تقرير الطب الشرعي لـ عريس المرج

صورة تعبيرية

حصانة ومكافأة شهرية الأبرز ..حقوق كفلها القانون لعضو مجلس النواب بعد أدائه اليمين الدستورية مباشرة

دواجن وبيض

بعد انتهاء الأعياد.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق اليوم

موعد زيادة المعاشات 2026

موعد صرف معاشات شهر فبراير 2026 .. شوف هتقبض كام

منتخب مصر

بعد موقعة كوت ديفوار.. مصر تقفز 4 مراكز في تصنيف الفيفا

رسميًا.. أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم

ترشيحاتنا

آسر ياسين

إيرادات الأفلام.. آسر ياسين يفاجئ الجميع وصدمة ريهام عبد الغفور

لقاء الخميسي

لقاء الخميسي تشارك متابعيها تأملاتها بعد أزمتها مع زوجها عبد المنصف

عمرو الليثي

واحد من الناس يكشف كواليس جريمة حدائق القبة ويستضيف مالك جيوجرافيك

بالصور

إيمان العاصي تخطف الأنظار بوصلة رقص برفقة نانسي عجرم | صور

إيمان العاصي ونانسي عجرم
إيمان العاصي ونانسي عجرم
إيمان العاصي ونانسي عجرم

قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنفذ عددا من الأنشطة والفعاليات خلال الفترة الماضية

صورة من أحد فعاليات قوات الدفاع الشعبي والعسكري
صورة من أحد فعاليات قوات الدفاع الشعبي والعسكري
صورة من أحد فعاليات قوات الدفاع الشعبي والعسكري

إدارة الإشارة توقع بروتوكول تعاون مع الكهرباء للحصول على خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ

إدارة الإشارة توقع بروتوكول تعاون مع وزارة الكهرباء لتقديم خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة
إدارة الإشارة توقع بروتوكول تعاون مع وزارة الكهرباء لتقديم خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة
إدارة الإشارة توقع بروتوكول تعاون مع وزارة الكهرباء لتقديم خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة

نانسي عجرم بفستان من إيلى صعب يبلغ سعره ربع مليون جنيه

نانسي عجرم بفستان من إيلى صعب يبلغ ربع مليون جنيها
نانسي عجرم بفستان من إيلى صعب يبلغ ربع مليون جنيها
نانسي عجرم بفستان من إيلى صعب يبلغ ربع مليون جنيها

فيديو

فقدان الوزن

ورقة وقلم غيرت حياتها بالكامل.. امرأة تفقد 86 كيلو جراماً

صورة من اللقاء

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان نائب القائد العام للجيش الوطنى الليبي لبحث التعاون العسكري

مرض هاني شاكر

وعكة صحية مُفاجئة.. نادية مصطفى تكشف قصة مرض هاني شاكر

ياسمين جيلاني

عرفت الخبر من السوشيال ميديا.. ياسمين جيلاني تكشف تفاصيل صادمة عن طلاقها | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تيه الأيديولوجيا بين الأقنعة والوجوه

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: متحف برلمان الشعب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

المزيد