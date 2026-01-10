كالاس: الضغط الدولي ضروري لإجبار روسيا على التفاوض ووقف الحرب في أوكرانيا

قالت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، كايا كالاس، إن الاتحاد الأوروبي يظل حليفًا للولايات المتحدة رغم وجود بعض الخلافات بين الطرفين، مشددة على أن هذه الخلافات يتم العمل على معالجتها.

تحقيق السلام في أوكرانيا

جاء ذلك خلال لقاء مع الإعلامية مارينا المصري على قناة القاهرة الإخبارية، حيث أوضحت كالاس أن جهود أوروبا وأمريكا وأوكرانيا تركزت على تحقيق السلام في أوكرانيا، مشيرة إلى أن السلام يتطلب تعاون طرفين، بينما يمكن للحرب أن يشنها طرف واحد فقط.

قصف البنية التحتية المدنية

وأشارت إلى أن استمرار روسيا في قصف البنية التحتية المدنية يدل على عدم رغبتها الحقيقية في السلام، ما يستلزم تكثيف الجهود والضغط الدولي لإجبار موسكو على الدخول في مفاوضات حقيقية.

كما شددت على أهمية اجتماع «تحالف الراغبين» الذي عُقد الأسبوع الجاري في باريس بحضور الولايات المتحدة، مؤكدة أنه يسعى لتعزيز أمن أوكرانيا، وأن القدرة على ممارسة ضغط كافٍ على روسيا ستكون العامل الحاسم لتحويل التظاهر بالتفاوض إلى مفاوضات فعلية تهدف إلى وقف الحرب واحترام القانون الدولي.