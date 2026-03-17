شبكة "بريكس": كازاخستان تعتزم زرع 36 مليون شتلة لتوسيع رقعة الغابات

ذكرت شبكة تلفزيون "بريكس" الدولية اليوم "الثلاثاء" أن كازاخستان تعتزم زرع 36 مليون شتلة بهدف توسيع رقعة الغابات في شرق البلاد.

وأضافت الشبكة الإخبارية أن زراعة الأشجار الصغيرة سوف تغطي مساحة تزيد عن 7 آلاف هكتار، مشيرة إلى إعلان رئيس قسم الغابات في إدارة الموارد الطبيعية وتنظيم استخدام الموارد الطبيعية في منطقة شرق كازاخستان، دانيار كاناتباييف، التي أوضح فيها أن السلطات تعتزم غرس 36 مليون شتلة من الأشجار في شرق البلاد، وذلك في إطار تنفيذ البرنامج الحكومي لاستعادة الغابات.

وأكد كاناتباييف أن هذه المبادرة تأتي ضمن الجهود الرامية إلى دعم الغطاء النباتي وتحسين الوضع البيئي، حيث تسهم هذه الإجراءات في زيادة المساحات المغطاة بالغابات ورفع قدرة النظم البيئية الطبيعية على الصمود أمام عوامل الطبيعة وغيرها.

ومن المتوقع أن يسهم الغطاء النباتي الجديد في استعادة المناطق التي تضررت بفعل الحرائق وعمليات قطع الأشجار والشيخوخة الطبيعية، كما تتيح هذه المشاريع استعادة المساحات الخضراء تدريجيا وتعزيز التوازن الطبيعي للنظم البيئية.

في سياق متصل، تعمل السلطات في المنطقة على تعزيز نظام مراقبة الغابات، ولهذا الغرض، من المقرر تركيب 90 برجا للهوائيات والاتصالات، بما يضمن توفير اتصال مستقر في المساحات الغابية الواسعة والوعرة.

وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة، حيث تدعم التبادل السريع للمعلومات بين فرق حماية الغابات وخدمات المراقبة وفرق الإنقاذ، بما يعزز سرعة الاستجابة وفاعلية التنسيق.