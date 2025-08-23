شريكة إبستين تبرأ ترامب من تهم العلاقات الجنسية غير المشروعة

أصدرت وزارة العدل الأمريكية نص مقابلة شاملة مع جيسلين ماكسويل، الشريكة السابقة للممول المتهم بالتحرش الجنسي جيفري إبستين، وذلك خلال محادثات جرت مع نائب المدعي العام تود بلانش في يوليو الماضي.

وخلال المقابلة، نفت ماكسويل رؤيتها للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أي موقف "غير لائق" أو تصرف مشبوه.

وقالت ماكسويل، خلال المقابلة: "لم أشهد أبداً الرئيس في أي موقف غير لائق بأي شكل من الأشكال.. الرئيس لم يكن غير لائق مع أي شخص".

وأضافت أن علاقتها بترامب تعود إلى التسعينيات حين التقته لأول مرة عبر والدها الملياردير الإعلامي روبرت ماكسويل، الذي كان صديقًا لترامب، مشيرة إلى إعجاب والدها بزوجة ترامب إيفانا، لكونها أيضًا من تشيكوسلوفاكيا.

ماكسويل، التي سُجنت في يونيو 2022 لمدة 20 عامًا بعد إدانتها بخمس تهم تتعلق بالاتجار بالجنس، تناقلت وسائل الإعلام حديثها عن رغبتها في الحصول على عفو رئاسي، بينما نفت تقديمها إبستين للأمير أندرو، ووصفت ادعاءات فيرجينيا جوفري بأنها "غير صحيحة تمامًا"، مؤكدة أن لقاء أندرو مع إبستين تم بشكل منفصل.