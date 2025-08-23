قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 23-8-2025
رفع الراية الحمراء على شواطئ العجمي بسبب اضطراب الأمواج
القصة الكاملة لغرق 6 طلاب وإصابة 14 آخرين بشاطئ «أبو تلات» بالاسكندرية
القاهرة الإخبارية: سقوط شهداء في غارات إسرائيلية على خان يونس ودير البلح والبريج
عودة موجة الطقس الحار.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات القادمة
نجم الزمالك السابق: لحظات القاضية ممكن كانت صعبة.. ومحمود علاء اتظلم
10 مدن عربية ضمن قائمة الأعلى حرارة في العالم خلال 24 ساعة.. ماذا يحدث ؟
تحرك فوري وتحويل للنيابة.. مفاجأة بشأن فيديوهات السوشيال ميديا
ناشطون ينددون بتطرف ايتمار بن جفير .. ومصادر : قتال غزة سيستمر لأشهر
غرق 6 طلاب وإصابة 24 في الإسكندرية
إساءات مباشرة طالتني.. قرار حاسم من حسام حبيب ضد محامي شيرين عبدالوهاب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ناشطون ينددون بتطرف ايتمار بن جفير .. ومصادر : قتال غزة سيستمر لأشهر

بن جفير
بن جفير
محمد على

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن ناشطين اعترضوا طريق وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير ورفعوا صور الرهائن في غزة، منددين بتطرف الوزير ومطالبين بالإفراج الفوري عن الأسرى وفق صفقة تفاوض لا يعطلها بن جفير ولا نتنياهو.

خلال ذلك ذكرت مصادر إسرائيلية أن القتال في غزة سيستمر لأشهر .

ذكرت بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستعد لتنفيذ خطط رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو باحتلال مدينة غزة، مشيرة إلى أن الأخير يعتقد أن حكومته ستنهار حال عدم تنفيذ ذلك.

ونقلت صحف جيروزاليم بوست عن مصدر في المؤسسة العسكرية الإسرائيلية قوله: «الانطباع هو أن رئيس الوزراء يمضي قدمًا في العملية.. إنه يدرك أنه لا يمكنه التمسك بحكومته بدونها.. سوف تنهار».

ويقدر مسئولون في جيش الاحتلال، أن القتال في غزة قد يستمر لعدة أشهر، مع استعداد الجيش من خلال إرسال استدعاءات لحوالي 60 ألف جندي احتياطي في وقت سابق.

ويخطط جيش الاحتلال لتنفيذ الاستدعاءات المستقبلية بشكل تدريجي، مع توقع إرسال المزيد من أوامر التجنيد في أوائل نوفمبر، والباقي في أوائل ديسمبر ويناير.

وقبل العملية المتوقعة، قدر مصدر أمني، أن حماس «لم تعد تعمل كقوة عسكرية» في غزة، مضيفًا أن الجيش ضرب «جميع كبار ضباطها، ولم يتبق سوى عدد قليل من الكتائب»، ومع ذلك، قال المصدر إن على إسرائيل أن تستعد لاحتمال حاجتها للقتال ضد حماس حتى مقتل آخر مسلح، حسب قوله.

وكان نتنياهو، قد أعلن يوم الخميس أنه وافق على خطط الجيش لاحتلال مدينة غزة، واستئناف مفاوضات الرهائن، وإنهاء الحرب بشروط إسرائيل.

وقال: «هذان الهدفان - هزيمة حماس وتأمين إطلاق سراح جميع رهائننا - يسيران جنبا إلى جنب».

وزير الأمن المتطرف ناشطين الأسرى بن جفير ولا نتنياهو إسرائيلية القتال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيارة محمد سيحا بعد حادث سير

حارس مرمى الأهلي يتعرض لحادث سير.. ويعلق: الحمد لله

وزير الصحة

غرق 6 طلاب وإصابة 24 في الإسكندرية

أحمد شوبير

الكيمى كو.. شوبير يرد على هتافات جمهور الزمالك ضد نجله

حالة الطقس

شديد الحرارة رطب نهارا.. موعد انتهاء الموجة الحارة وانخفاض 6 درجات مئوية

محمد النني

زوجة النني الأولى تثير الجدل بتعليق غامض .. ماذا يحدث؟

موعد صرف المرتبات

بالزيادة الجديدة.. موعد صرف مرتبات العاملين بالدولة لشهر أغسطس 2025

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم السبت

نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2025

موعد نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2025 .. توضيح عاجل الآن

ترشيحاتنا

المشاجرة

مشاجرة بالأسلحة البيضاء بسبب معاكسة فتاة في المرج

المذيعة سارة خليفة

بالكلبش ولبس السجن .. سارة خليفة تعود من جديد في قضية أموال المخدرات

حادث تصادم سيارتين بطريق أسيوط

3 جثث ومصاب .. رفع آثار حادث تصادم سيارتين في أسيوط.. صور

بالصور

جمبسوت لافت.. مي عمر تبهر متابعيها في أحدث ظهور

مي عمر
مي عمر
مي عمر

تموين بلبيس: ضبط مصنع أعلاف حيوانية ملوثة ومجهولة المصدر

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

لسبب غريب.. رولز رويس تلقى أغلى سيارة في الماء

رولز رويس
رولز رويس
رولز رويس

بسبب سوء المبيعات.. هيونداي تودع سيارتها الكهربائية الشهيرة

هيونداي
هيونداي
هيونداي

فيديو

عودة شيرين وحسام حبيب

محاميها يستغيث وطليقها ينفي.. عودة شيرين وحسام حبيب| تفاصيل تُكشف لأول مرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن التحكم في الذكاء الاصطناعي؟

د. محمد بشاري، الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: القاضي الذي حوَّل منصة القضاء إلى مقعد أبٍ رحيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: إثراء وحماية اللغة العربية

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

المزيد